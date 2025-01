video suggerito

Incendio in un appartamento a Terni: morti madre e figlio insieme al cane di famiglia Due persone sono state trovate morte in un'abitazione di Terni, in via XX Settembre. I due sarebbero deceduti a causa di un incendio divampato nella loro casa. Le vittime sarebbero madre e figlio: Anna Laoreti, 87 anni, e Mauro Broccucci, 60. Insieme a loro è morto anche il cane di famiglia. Indagini in corso.

A cura di Eleonora Panseri

Nella mattinata di oggi, mercoledì 1 gennaio 2025, due persone sono state trovate morte in un'abitazione di Terni, in via XX Settembre. I due sarebbero deceduti a causa di un incendio divampato nella loro casa.

Come riportano i quotidiani locali, le vittime sarebbero madre e figlio: Anna Laoreti, 87 anni, e Mauro Broccucci, 60. Insieme a loro è morto anche il cane di famiglia, un pastore maremmano, rinvenuto insieme ai due corpi all'interno dell'appartamento situato al piano terra dello stabile.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenute anche le volanti della Questura di Terni e la polizia scientifica per i rilievi. Le indagini, per stabilire le cause del rogo, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni.

In aggiornamento.