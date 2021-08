Incendi Pescara, torna a bruciare la Pineta Dannunziana: vigili del fuoco sul posto Un nuovo incendio è divampato nella pineta di Pescara oggi, giovedì 5 agosto. Una nube di fumo si è alzata nuovamente nella zona sud della città, a pochi giorni di distanza dall’incendio che ha interessato la parte sud della riserva Pineta Dannunziana domenica scorsa.

A cura di Susanna Picone

La pineta di Pescara brucia di nuovo. È ripartito, nel primo pomeriggio di oggi giovedì 5 agosto, l'incendio nella Riserva naturale Pineta Dannunziana di Pescara, già devastata da una serie di roghi che nella giornata di domenica scorsa hanno interessato la zona Sud della città. Le fiamme, complice anche il vento di queste ore, hanno ripreso vigore, nonostante l'area sia monitorata tutta la giornata nell’ambito della bonifica del precedente incendio. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni la situazione sarebbe sotto controllo – Come riportano i quotidiani locali, dal primo pomeriggio di oggi chi abita nella zona segnala di aver avvertito puzza di bruciato, con un odore acre, e vede una densa nube di fumo in direzione della riserva dannunziana. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, subito intervenuti per domare le fiamme, l’incendio ha riguardato sterpaglie e piante. In base alle prime informazioni, dovrebbe essere coinvolta una parte non interessata dall’incendio di domenica ma di un'area al confine verso nord con la zona già bruciata. Transennati a scopo precauzionale alcuni tratti di strada, in viale F. P. Michetti e in via Scarfoglio. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, al momento le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, ma la situazione sarebbe sotto controllo.

Le fiamme all'interno della riserva naturale della Pineta dannunziana – "Un nuovo focolaio d'incendio dal primo pomeriggio di oggi, circa dalle 14.30, ha preso vigore all'interno della riserva naturale della Pineta dannunziana, nell'area retrostante la sede delle Poste sita in Viale Luisa d'Annunzio, Vigili del Fuoco e Carabinieri sono prontamente interventi e attualmente la situazione e stata ridimensionata. La zona è controllata a vista in più punti per intervenire in caso di ripresa delle fiamme", è quanto fa sapere il Comune di Pescara.