Incendi in Sicilia: 200 persone evacuate alla tonnara di Scopello, fiamme sull’autostrada A29 Notte all’insegna di numerosi roghi in Sicilia, che hanno colpito principalmente il Palermitano e il Trapanese, dove per alcune ore è stato chiuso l’aeroporto. Rogo a Scopello, 200 turisti evacuati via mare .

A cura di Biagio Chiariello

Notte di fuoco nella zona di Palermo.

Una serie di incendi ha colpito centri abitati e importanti arterie stradali, come la A29 Palermo-Mazara del Vallo. Ieri sera l'autostrada è stata chiusa dalle 19,45 alle 21,40 costringendo gli automobilisti a uscire allo svincolo di Balestrate e a percorrere la statale fino a Partinico. Fiamme altissime hanno minacciato l'autostrada.

Danneggiate alcune attività commerciali ed evacuate diverse ville a Campofelice di Roccella. Il fumo ha investito il centro abitato e molta gente ha abbandonato le proprie case. Un altro grosso incendio è divampato nei pressi del centro commerciale Forum. Roghi anche a pochi chilometri di distanza, a Termini Imerese, nella zona ex Kalos e lungo la Palermo-Agrigento, non lontano da Villabate.

Gli incendi però hanno colpito anche il Trapanese, portando alla chiusura dell’aeroporto di Trapani Birgi per alcune ore. Alcuni voli sono stati dirottati su Palermo e si stanno ancora portando avanti le operazioni di trasferimento dei passeggeri dallo scalo locale verso quello di Palermo e dal Falcone Borsellino verso il Vincenzo Florio.

E sempre ieri si è reso necessario il soccorso via mare di alcuni bagnanti nella tonnara di Scopello. Non semplici le operazioni di evacuazione delle 200 persone rimaste intrappolate tra le fiamme che si sono sprigionate improvvisamente a monte della tonnara che hanno immediatamente circondato tutta la località, ostruendo le uniche via di fuga da terra. Chiusa la statale 119 di Gibellina sempre per un incendio nei pressi di Alcamo.

Dall'alba sono comunque in volo sei canadair e cinque elicotteri antincendio, impegnati nel contrasto agli oltre cinquanta incendi divampati in diverse località della Sicilia. Il presidente della Regione Renato Schifani è rimasto in contatto tutta la notte con il comandante del Corpo forestale Beppe Battaglia e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.