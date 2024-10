video suggerito

In banca senza mostrare armi, chiudono tutti in caveau e portano via il bottino: rapina da film a Bolzano Il colpo durante la pausa pranzo in una filale della Cassa di Risparmio di Bolzano. Tre gli uomini in azione che hanno minacciato di usare armi che però non sono mai state mostrate. Gli impiegati, intimoriti, hanno assecondato le richieste: bottino da circa 90mila euro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rapina da film a Bolzano dove oggi tre malviventi hanno fatto irruzione in una banca durante la pausa pranzo e senza mostrare alcuna arma ma solo minacciandone l'uso, hanno chiuso il direttore e tutti i dipendenti nel caveau e portato via un bottino da circa 90mila euro. Un colpo che pare studiato nei minimi particolari come tempistiche e movimenti e che fa ipotizzare che i rapinatori conoscessero molto bene abitudini e attività della piccola filiale dell'istituto di credito altoatesino.

Tre i rapinatori entrati in azione all'interno della filiale della Cassa di Risparmio di Bolzano Sparkasse in via Galvani subito dopo la pausa pranzo dei dipendenti, nel primissimo pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre. Erano incappucciati e hanno dichiarato di essere armati minacciando anche che, se non fossero state accolte le loro richieste, avrebbero usato le armi da fuoco, che però non sono mai state mostrate.

Così, puntando sulla paura degli impiegati, hanno costretto tutti i dipendenti e il direttore ad andare nel caveau dove si sono fatti consegnare i soldi prima di chiudere dentro gli addetti e scappare.

Gli impiegati, intimoriti, hanno assecondato le richieste dei rapinatori e sono rimasti dentro per diverso tempo prima di azionare l'allarme che ha fatto intervenire sul posto le forze dell'ordine. A quel punto però i rapinatori si erano già dileguati col bottino. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo tanta paura tra gli addetti dell'istituto di credito.

Le forze dell'ordine hanno predisposto blocchi stradali nella zona nella speranza di intercettare i responsabili ma senza esito visto che i rapinatori avrebbero avuto almeno una ventina di minuti di vantaggio. Sono ora in corso le indagini della polizia per cercare di ricostruire tutta la dinamica del colpo. Secondo le prime informazioni trapelate, i tre pare parlassero italiano con accento del sud.