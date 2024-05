video suggerito

In arrivo un nuovo sciopero degli aerei martedì 28 maggio 2024: chi si ferma e perché Disagi sono previsti per chi dovrà viaggiare in aereo martedì prossimo a causa di uno sciopero del trasporto aereo il 28 maggio 2024 che coinvolgerà due compagnie in maniera differente, Wizzair e Air Dolomiti, ma anche il personale di alcuni importanti scali aeroportuali italiani.

A cura di Antonio Palma

Sciopero del trasporto aereo martedì 28 maggio 2024. Disagi sono previsti per chi dovrà viaggiare in aereo martedì prossimo a causa di una nuova astensione dal lavoro che coinvolgerà diverse compagnie in maniera differente e anche il personale di alcuni importanti scali aeroportuali italiani. Lo sciopero del trasporto aereo del 28 maggio riguarderà infatti il personale navigante di Wizzair, che si astiene per 4 ore, e il personale navigante di condotta di Air dolomiti, che sciopera per l’intera giornata. Disagi però potrebbero esserci anche negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, Venezia, Verona, Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria, come si legge sul sito ufficiale del Ministero dei trasporti.

Nel dettaglio, lo sciopero del trasporto aereo di martedì 28 maggio 2024 riguarda il personale navigante della compagnia aerea Wizzair che si asterrà dal lavoro dalle 13.00 alle 17.00 per una protesta indetta dal sindacato Fit-Cisl. La Uilt –Uil invece ha indetto uno sciopero di 24 ore del personale navigante di condotta di Air Dolomiti. Il sindacato Ost Cub Trasporti, invece, per la stessa giornata ha indetto uno sciopero di 24 ore del personale delle società Airport handling, Viapartner handling e Swissport Italia degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Sciopero indetto da Osp Fit-Cisl invece per il personale di Gh Verona servizi di terra di Verona Villafranca. In quest’ultimo scalo si fermano il 28 maggio anche gli addetti dei servizi di vigilanza Sicuritalia Ivri e Italpol. Infine sciopero di 2 ore, dalle 10.00 alle 12.00 del 28 maggio, del personale delle società Sacal e Sacal gh degli aeroporti di Lamezia terme (cz), Crotone e Reggio Calabria.

I disagi più importanti per lo sciopero degli aerei di martedì 28 maggio 2024 sono attesi per i viaggiatori delle due società di volo Wizz Air e Air Dolomiti. Durante gli scioperi vi sono però le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Per consultare eventuali voli garantiti, è possibile visitare la sezione apposita del sito ufficiale Enac che ha invidiato i voli indispensabili.