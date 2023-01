In arrivo la Luna Piena in Cancro il 7 gennaio 2023: i sentimenti saranno incontenibili La luna piena in Cancro in arrivo il 7 gennaio 2023 porterà a galla i nostri bisogni più profondi e gli effetti si sentiranno per qualche giorno. Turbolenze emotive, sbalzi d’umore e sensazioni intense avranno effetto su tutti i segni zodiacali: in particolare Gemelli, Cancro, Capricorno e Acquario.

Sabato 7 gennaio 2023, cinque minuti dopo la mezzanotte, ci sarà la Luna piena in Cancro. La Luna in Cancro è sempre molto potente, perché questo segno zodiacale è proprio rappresentato dal nostro satellite. Per questo la Luna in Cancro è ancora più sensibile, femminile, delicata e protettiva.

Quando, nel momento di Luna piena, si espone in tutta la sua forza, le emozioni sono ancora più intense. La Luna in Cancro risveglia i nostri bisogni femminili più profondi, e ci riconnette alle nostre radici familiari. Durante la Luna piena in Cancro la parte del corpo più stimolata è il seno e il petto, e per questo qualsiasi attività in questo punto avrà maggior successo.

Essendo un momento di intensità emotiva, è bene non sovrastimolarsi e ritagliarsi attimi di solitudine. Nella cultura dei nativi americani questo plenilunio è conosciuto anche col nome di Luna piena del lupo, perché in questo periodo freddo dell'anno, i lupi si avvicinavano in branco ai villaggi in cerca di cibo.

Il significato della luna piena in Cancro di sabato 7 gennaio 2023

La Luna piena in Cancro del 7 gennaio 2023 avverrà a 16 gradi, con entrambi i pianeti ben stimolati da Urano. Per questo l'esplosività di questo momento e delle nostre emozioni sarà davvero forte. In più, anche per la posizione dei due pianeti (in Italia), sarà possibile ritrovarci a considerare il maschile e il femminile in ciascuno di noi, a partire dalle influenze delle figure paterna e materna. I nostri bisogni di accudimento e nutrimento saranno ancora più evidenti.

Gli effetti della luna piena in Cancro su tutti i segni zodiacali

Turbolenze emotive in arrivo per tutti i segni zodiacali con la luna piena in Cancro del 7 gennaio, in particolar modo saranno Gemelli, Cancro, Capricorno e Acquario i segni più colpiti da questo plenilunio.

Ariete

Questa Luna piena solleciterà i tuoi sentimenti, e per 24 ore abbondanti la confusione emotiva regnerà nella tua testa.

Toro

Sole e Luna saranno entrambi in sintonia con te, così le emozioni forti ti porteranno ad esprimere quello che provi davvero, senza troppa diplomazia.

Gemelli

Questa Luna piena non ti coinvolgerà particolarmente, e potrai goderti il bellissimo trigono di venere e Marte entrambi a tuo favore. Direi che l'amore sopirà ogni turbolenza emotiva.

Cancro

Sarà difficile tenere a bada le emozioni, e anche qualche lacrimuccia, quindi tieni a portata di mano i fazzoletti di carta e un taccuino per scrivere poesie.

Leone

La sensazione di solitudine di Venere opposta sarà probabilmente più forte con la Luna piena. Per questo potresti concentrarti nell'amare te stesso e concederti qualche coccola.

Vergine

Sole e Luna sono a tuo favore, così nonostante il nervosismo e la sensazione di affaticamento data da Marte contro, ne approfitterai per un momento di introspezione profonda.

Bilancia

Potrebbe essere un ottimo momento per ripensare ai legami profondi che hai con le persone che ami, a partire da quelli con la tua famiglia. Che ne dici?

Scorpione

Questa Luna piena in Cancro sembrerà riconnetterti con le due parti della tua personalità: quella più indipendente e quella più introversa.

Sagittario

Sarà Marte ad innervosirti e la Luna piena amplificherà questa sensazione di insofferenza.

Capricorno

Sarà possibile vederti perdere la pazienza con la fortissima Luna in Cancro proprio opposta al tuo Sole. Probabilmente affioreranno domande sul tuo modo di vivere le emozioni più profonde.

Acquario

Le energie sono così tante che questa Luna piena potrebbe farti perdere il controllo… Anche nelle dichiarazioni d'amore.

Pesci

La Luna piena in Cancro amplificherà le domande profonde che ti stai facendo già da tempo. Potrebbe essere il momento giusto per approfondire!