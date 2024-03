In Africa per aiutare i bimbi vittime di guerra, Luca muore in moto a 35 anni: “Nessuno lo dimenticherà” Luca Falcon, 35enne veronese fondatore di una associazione che raccoglie e ricondiziona protesi ortopediche da donare in particolare ai bambini africani vittime delle continue guerre civili, è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente in moto in Angola. La moglie: “Si è spento facendo ciò che amava di più nella vita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Si trovava in Angola per aiutare i bambini vittime di guerra ma qualcosa è andato storto e Luca Falcon è rimasto vittima di un incidente stradale che gli è costato la vita. Il giovane italiano, originario di Verona, che aveva compiuto 35 anni alla fine della scorsa settimana, è morto in sella alla sua moto per cause che sono ancora in via di accertamento.

Nel 2016 in un altro incidente stradale aveva perso una gamba. Negli anni successivi, insieme alla moglie Giulia, ha fondato l'associazione Karma on the Road per raccogliere e ricondizionare protesi ortopediche da donare in particolare ai bambini africani vittime delle continue guerre civili. Ne ha raccolte circa 600. Ed è proprio in una delle tappe del suo viaggio in Africa che ha perso la vita.

In uno dei suoi ultimi post condivisi sui social network in occasione del suo 35esimo compleanno aveva scritto: "Oggi sono tremendamente felice. Sono felice perché il successo è essere liberi o quantomeno essere liberi di essere se stessi. Ho una moglie che mi ama e mi lascia i miei spazi e, anche se siamo davvero innamorati, restiamo due individui con dei confini distinti e va bene così! Mi manca? Si un po' mi manca, ma pensate a quante cose potrò raccontarle quando torno! Sono felice perché mi sento cresciuto, non solo invecchiato. Sono felice perché a 35 anni so ancora sognare".

Proprio la moglie, sempre attraverso i social, ha ringraziato quanti hanno mostrato vicinanza in un momento così difficile: "Raggiungerò il Sud-Africa, o morirò provandoci. Cit. Luca Falcon. Sempre epico, il mio amore era fatto così, o tutto o niente… e ora è con il cuore a pezzi che vi scrivo. Lui era felice, il post del suo compleanno lo dimostra, inoltre mi hanno detto che è stato istantaneo, non si deve essere accorto di niente. Almeno sappiamo che si è spento facendo ciò che amava di più nella vita: viaggiare in moto", si legge.

Nello stesso messaggio la donna ha comunicato che "mi sto interfacciando con l’ambasciata italiana in Angola perché torni a casa il prima possibile e appena avrò notizie comunicherò a tutti voi dove e quando avverrà il suo funerale, che sarà civile come lui voleva".

Tra i messaggi di cordoglio per la morte di Luca c'è anche quello del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: "Dopo un terribile incidente stradale aveva fondato Karma on the Road, realtà che ha recuperato e donato centinaia di protesi ortopediche in particolare ai bambini africani vittime della guerra. La storia di Luca Falcon, di cui piangiamo la scomparsa, è una storia di coraggio, di uno spirito forte che ha superato le difficoltà mettendosi al servizio degli altri e facendo del bene. La sua scomparsa ci addolora profondamente. Siamo vicini alla moglie, a tutti i suoi familiari e a chi, in questi anni, è stato suo compagno di strada".