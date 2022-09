Improvviso malore, Valerio muore a 26 anni a pochi giorni dalle nozze: sepolto con l’abito da sposo Valerio Troisio, giovane salentino di 26 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore che lo ha colpito in casa a pochi giorni dal matrimonio.

Era tutto pronto per il matrimonio che lo avrebbe unito formalmente alla compagna e madre della sua figlioletta di un anno ma un tragico destino ha voluto per lui che tutto si fermasse improvvisamente e per sempre a pochi giorni dalle nozze. Valerio Troisio, giovane salentino di 26 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore che lo ha colpito in casa nelle scorse ore.

L’improvvisa e inattesa notizia ha scosso tutta la comunità di Collepasso, in provincia di Lecce, dove l’uomo viveva, e quella di Taurisano, di cui era originario. La tragedia nella serata di mercoledì, dopo cena. Il ventiseienne aveva anche giocato a calcetto con gli amici e non aveva dato alcun segnale di sofferenza. Del resto pare non soffrisse di nessuna particolare patologia.

Tornato a casa, aveva cenato con la futura moglie Debora e poi si era adagiato sul divano. Il malore improvviso lo ha colpito così mentre si rilassava tra le mura domestiche. Valerio ha cominciato a sentirsi male e in pochi attimi ha perso i sensi.

La prima a soccorrerlo è stata proprio la compagna che ha chiamato il 118 e il padre e in attesa dei soccorsi gli avrebbe praticato le prime manovre rianimatorie guidata via telefono dal personale sanitario. Quando i soccorritori medici sono giunti nell’abitazione, con ambulanza e automedica, hanno provato a lungo a rianimarlo ma alla fine si son dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri ma, su disposizione del PM di turno, la salma è stata subito riconsegnata alla famiglia. La famiglia del giovane, che si apprestava a celebrare il matrimonio, fissato per il prossimo 24 settembre, dovrà invece ora celebrare un funerale. L'ultimo saluto al 26enne venerdì 9 settembre alle 16.30 nella parrocchia SS Martiti di Taurisano. Valerio Troisio sarà sepolto con l'abito scelto per il matrimonio che aveva ritirato con la compagna appena pochi giorni fa.