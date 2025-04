Il video della rissa a Monreale prima della strage in cui sono morti 3 ragazzi: le grida e i caschi lanciati In un video social si vedono gli attimi prima degli spari che hanno ucciso tre ragazzi a Monreale, in Sicilia. Si vedono i secondi della rissa: si sentono le grida, si vede qualcuno che prova a scappare e si percepisce la paura. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

La rissa a Monreale prima degli spari

In un video si vede la rissa e la violenza di un gruppo di ragazzi di Monreale. Sono gli attimi prima degli spari, prima che tre giovani finiscono a terra morti. Nelle immagini si sentono le grida, si vede qualcuno che prova a scappare. Si percepisce la paura e una follia che non è ancora chiaro come sia scattata. A poche ore dalla tragedia in manette è finito un ragazzo di 19 anni del quartiere Zen di Palermo. Si chiama Salvatore Calvaruso e si trova ora nel carcere di Pagliarelli. Mercoledì mattina davanti al giudice per le indagini preliminari di Palermo si terrà l'udienza di convalida del provvedimento di fermo. Intanto si cercano gli altri responsabili.

In questi minuti è uscita la notizia che l'avvocato di Salvatore Calvaruso ha rinunciato al mandato dando così la motivazione: "Dopo una lunga riflessione – riferisce all'agenzia stampa Adnkronos -, tenuto conto del grande impegno che la vicenda de qua richiede, mosso da grande senso di responsabilità e di rispetto nei confronti di chi, in un momento assai particolare e delicato della sua esistenza, ha deciso di affidare allo scrivente la sua difesa, mi trovo costretto a dover rinunciare alla stessa, poiché risulta assolutamente inconciliabile temporalmente con quella già assunta nell'ambito di tanti altri procedimenti di pari complessità".

L'avvocato sarebbe stato nominato ieri durante l'interrogatorio e il giorno dopo ha rinunciato all'incarico. Ora Calvaruso dovrà nominare un altro legale in vista dell'udienza di convalida. Intanto ora proseguono le indagini dei carabinieri e del pubblico ministero Felice De Benedittis. Sempre domani il Procura a Palermo verrà incaricato il medico legale per eseguire l'autopsia sulla vittime, ovvero su Salvo Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. A effettuare gli accertamenti saranno Stefania Zerbo, Tommaso D'Anna e Simona Pellerito.