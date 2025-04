Sparatoria tra giovanissimi a Monreale davanti alla pizzeria: morti un 23enne e un 25enne, feriti altri 3 ragazzi

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono morte due persone in una sparatoria avvenuta dopo una nottata per locali a Monreale (Palermo). I protagonisti sono alcuni ragazzi dai 16 ai 25 anni che si sono scontrati in una rissa tra gruppi rivali per futili motivi. Il tutto è avvenuto davanti a una pizzeria e con almeno un centinaio di testimoni presenti. Due ragazzi di 25 e 23 anni sono morti mentre altri tre di 26, 33 e 16 anni sono rimasti feriti.

Uno dei protagonisti del litigio, secondo quanto raccontato da chi ha assistito alla sparatoria, ha tirato fuori l'arma da fuoco esplodendo il primo colpo. I feriti, secondo le prime informazioni, sono in gravissime condizioni.

Sono noti i nomi delle due vittime: si tratta del 23enne Salvatore Turdo e di Massimo Pirozzo, di 25 anni. Entrambi sono stati trasportati negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo e sono morti poco dopo il loro ingresso nel nosocomio. Davanti agli ospedali dove sono vittime e feriti si sono presentati familiari e amici. Alla notizia della morte dei due 20enni, sono esplose scene di disperazione tra chi li conosceva.

Ulteriori informazioni sulla dinamica dei fatti saranno rese disponibili nelle prossime ore, con l'approfondimento delle indagini relative al caso. Non è infatti chiaro chi abbia aperto il fuoco e se l'arma fosse legalmente detenuta.