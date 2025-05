video suggerito

Chi è Mattias Conti, il terzo fermato per la sparatoria di Monreale: “Alzava le braccia in segno di vittoria” Mattias Conti, 19enne, è il terzo giovane fermato per la strage di Monreale del 27 aprile. Il ragazzo è stato riconosciuto dalla fidanzata di una delle vittime grazie a un post social. Dopo la sparatoria, il 19enne avrebbe alzato le braccia in segno di vittoria. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

278 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da sinistra a destra: Mattias Conti, 19 anni, e la foto insieme agli amici Samuel Acquisto e Salvatore Calvaruso. Nella foto di gruppo, Conti è l'ultimo sulla destra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Strage di Monreale ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiama Mattias Conti il terzo giovane fermato per la strage di Monreale e riconosciuto dalla fidanzata di una delle tre vittime tramite un post sui social. Il 19enne residente nel quartiere San Filippo Neri, sarebbe stato il secondo ad aprire il fuoco sulla folla nella serata del 27 aprile a Monreale nei pressi della pizzeria dove si trovavano Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, i tre ragazzi di 23, 25 e 26 anni morti nella sparatoria.

Il 19enne è stato individuato dalla fidanzata di una delle vittime grazie a un post sui social. Nella foto il giovane è vestito come nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza acquisite dalle forze dell'ordine dopo la strage. Dopo aver aperto il fuoco, il giovane avrebbe alzato in aria le braccia in segno di vittoria.

Il 19enne è stato ora portato in carcere, stessa sorte toccata agli amici Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto. La fidanzata della vittima ha raccontato agli inquirenti di aver riconosciuto Conti dall'abbigliamento.

I tre ragazzi uccisi a Monreale.

"Acquisto era seduto sulla moto, aveva un giubbotto bianco e il casco Momo Design grigio opaco con le scritte nere – ha ricordato la fidanzata della vittima -. Conti era seduto dietro come passeggero. Aveva un giubbino bianco con le cuciture tipo Blauer".

Dopo la prima raffica di colpi, Conti sarebbe tornato verso la piazza a tutta velocità a bordo della moto. Il giovane stringeva il casco in una mano e avrebbe alzato le braccia in aria in segno di vittoria, come avrebbe raccontato un testimone alle forze dell'ordine.

Il primo ad essere fermato era stato Salvatore Calvaruso, riconosciuto da alcuni testimoni nelle riprese delle telecamere. Successivamente è stato fermato Samuel Acquisto, individuato grazie alle testimonianze. Il giovane avrebbe istigato l'ultimo 19enne a sparare.

I carabinieri puntano ora ad individuare gli altri componenti del gruppo. Secondo gli inquirenti, tutti figurano nella foto postata sui social e probabilmente scattata poco prima della sparatoria.