Il veterinario che ha catturato l’orsa JJ4: “Così l’abbiamo attirata in trappola. Ma non uccidetela” Roberto Guadagnini, il veterinario che ha catturato l’orsa JJ4, responsabile dell’aggressione mortale al runner Andrea Papi in Trentino, ha raccontato come è stata catturata e perché non dovrebbe essere ab battuta: “Attirata con esche nel tubo trappola, è stata addormentata. Una cosa è certa: Jj4 non potrà più essere reimmessa in natura. O vivrà in un contesto controllato o verrà abbattuta”.

A cura di Ida Artiaco

"Ci possono essere varie motivazioni alla base dell’aggressività e varie soluzioni. Una cosa è certa: Jj4 non potrà più essere reimmessa in natura. O vivrà in un contesto controllato o verrà abbattuta".

A parlare è Roberto Guadagnini, il veterinario che ha catturato l'orsa JJ4 in Trentino, al termine di giorni di ricerche in tutta la provincia autonoma dopo che il plantigrado aveva attaccato mortalmente Andrea Papi, il runner 26enne aggredito mentre faceva un allentamento nei boschi della Val di Sole.

Il medico, in una intervista al Corriere della Sera, ha spiegato come si è arrivati alla cattura dell'orsa e perché pensa che non dovrebbe essere abbattuta, ma dovrebbero essere trovate soluzioni alternative, come il trasferimento all'estero.

"Abbiamo messo le esche vegetali di cui va ghiotta nel tubo trappola. Era notte, JJ4 è entrata con due dei suoi tre cuccioli. Il tubo si è chiuso, da un buco abbiamo sparato un dardo per inocularle l’anestetico, un po' come una cerbottana. Lei si è addormentata, abbiamo riaperto il tubo per far uscire i due cuccioli che se ne sono andati. Poi ossigeno, flebo e giù al Casteller", ha raccontato al quotidiano di via Solferino, aggiungendo che "è anziana ma si alimenta ed è in salute, fra un po' inizierò a farle gli esami previsti dal protocollo medico".

Andrea Papi, il giovane ucciso dall’orsa

Sul destino di JJ4 e degli altri orsi per i quali è stato chiesto l'abbattimento, Guadagnini ha detto: "Premesso che io sono contrario all’uccisione degli animali, concordo con il mio Ordine: non si può praticare l’eutanasia perché si tratta di un’orsa in salute mentre l’eutanasia si fa quando l’orso è in sofferenza o ferito, incapace di alimentarsi, di vivere. E se non si può praticare il metodo meno cruento a maggior ragione non si dovrebbe usare un sistema diverso, come il colpo di fucile. Ma non serve arrivare a un discorso etico, nel mio caso basta quello deontologico".

Su un possibile trasferimento all'estero, come chiesto anche da Lav, ha concluso: "Lei saprebbe adattarsi al nuovo ambiente e potrebbe riprendere una vita normale. Gli orsi sono animali stupendi, di grandi capacità".