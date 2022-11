Il truffatore scalzo che si fingeva avvocato per derubare i nuovi vicini: “Sono rimasto chiuso fuori” Denunciato dalla polizia un rumeno 50enne. Si presentava come “avvocato Zuin” e diceva di essere rimasto chiuso fuori casa, chiedendo soldi per pagare il fabbro. Sei episodi nella zona di Treviso, truffe anche nel Veneziano.

A cura di Biagio Chiariello

Si presentava come “avvocato Zuin”, fingendosi nuovo vicino di casa, ha simulato di essere rimasto chiuso fuori casa e così è riuscito raggirato almeno sei cittadini di Treviso. L'uomo infatti chiedeva somme dai 20 ai 60 euro dicendo di dover pagare il fabbro per farsi aprire la porta. Si tratta di un cinquantenne rumeno denunciato per truffa continuata e violazione di domicilio.

L’allarme suscitato nei cittadini dal finto avvocato, anche in considerazione dei filmati girati dalle vittime e diffusi sui social network – ricordano dalla Questura di Treviso – ha destato interesse anche nei media locali e nazionali, che hanno attribuito al presunto truffatore l’appellativo di mago delle truffe".

Era ben vestito, aveva una buona parlantina e sapeva rendere credibile il suo racconto inventato, riuscendo così a carpire la fiducia di numerosi cittadini. "Sono l’avvocato Zuin – diceva il truffatore, che suonava ai campanelli –, sono un vostro nuovo vicino di casa. Ho dimenticato le chiavi dentro l’appartamento e sono rimasto chiuso fuori, se potete darmi un aiuto, perché devo adesso pagare il fabbro per cambiare la serratura".

In un caso, il presunto autore della truffa si è addirittura presentato scalzo al cospetto dei truffati pur di convincerli ad ottenere le somme di denaro.

L’attività investigativa ha consentito di identificare l’uomo che, attraverso lo stesso modus operandi, avrebbe messo a segno numerose truffe nelle province di Treviso (in particolare nei Comuni lungo il Terraglio) e Venezia.