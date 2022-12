Il popolo di Gigi D’Agostino festeggia i 55 anni del Dj. “Speriamo al prossimo flash mob sia con noi” Circa 200 persone si sono radunate sotto la casa d’infanzia di Gigi D’Agostino, il dj e producer torinese, per celebrare il suo 55esimo compleanno anche alla luce delle notizie che sembrano indicare un miglioramento delle sue condizioni di salute, dopo l’annuncio della malattia a gennaio 2022.

A cura di Gianluca Orrù

Nella lettera aperta letta da Anna Losito, organizzatrice di questo flashmob dedicato al Capitano, a colpire di più sono le parole che collegano Gigi D'Agostino all'adolescenza dei numerosi quarantenni e cinquantenni presenti. "Gigi è la nostra adolescenza, la nostra voglia di spaccare tutto in discoteca dopo una settimana passata sui libri, è la nostra giovinezza".

Tra i palazzi alti di Mirafiori Sud, che all'epoca veniva chiamata Miraflowers dal popolo di giovani che ballava sotto i pezzi disco di Gigi D'Ag, ci sono due generazioni. Quella di chi ballava durante i set del Capitano all'Ultimo Impero, discoteca ormai ridotta a un rudere ma che un tempo era la più grande discoteca d'Europa. E la generazione dei bambini, che vengono portati qui dai genitori che saltavano su "l'Amour Toujours" e in qualche modo cercano di sbloccare un ricordo, nelle note dei tanti grandi successi del dj e produttore che in questo quartiere ci è nato, e ci ha passato una buona parte dell'adolescenza.

Anna Losito – Organizzatrice del Flash Mob

Il 24 gennaio 2022 Gigi D'Agostino ha annunciato con un post su Instagram la sua malattia. Già allora gli amici del vecchio quartiere avevano organizzato un flash mob, terminato dopo pochi minuti perché a suo tempo il Piemonte era entrato in zona arancione. Adesso, dopo quasi un anno, Gigi D'Agostino è tornato su Instagram con una foto sorridente, senza commento, che ha fatto ben sperare i fan, venuti da tutta Italia qui per questo Flash Mob. Tra i tanti accorsi da tutta Italia, c'è anche lo zio del Capitano. "Adesso si sta curando, sembra che ci sia stata una miglioria", spiega lo zio Celestino. Fanpage.it.

L'occasione di festeggiare il 55esimo compleanno di Gigi D'Agostino "non è solo di celebrare la nostra giovinezza – racconta Anna Losito – ma è anche un modo per fargli tutti i nostri auguri di un recupero e, visto che non c'è due senza tre, magari al prossimo flash mob ci sarà proprio lui con noi".