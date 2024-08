video suggerito

Il mistero della morte di Aaron, decapitato da una motosega in Alto Adige: in campo anche i Ris Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista sulla morte del 24enne Aaron Engl, dall'incidente a una aggressione, e procedono con l'ipotesi del reato più grave di omicidio per rendere possibile ogni accertamento tecnico e scientifico.

A cura di Antonio Palma

Resta un mistero la morte di Aaron Engl, il giovane 24enne altoatesino trovato semi decapitato domenica mattina a Terento, in provincia di Bolzano, accanto a una motosega. I primi risultati dell’autopsia disposta dall’Autorità Giudiziaria e condotta ieri dal medico legale, hanno confermato che il taglio all’altezza della base del collo del giovane è compatibile con quella motosega rinvenuta vicino ma su quanto sia accaduto quel giorno è un giallo.

Al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista, dall’incidente a una aggressione e procedono con l’ipotesi del reato più grave di omicidio per rendere possibile ogni accertamento tecnico e scientifico. In campo anche gli esperti dei carabinieri del Ris di Parma ai quali è stato affidato il compito di analizzare tutto il materiale repertato sul posto e il fuoristrada del 24enne.

Esami che serviranno stabilire se vi fossero altre persone col 24enne nello spiazzo del bosco dove è stato rivenuto il suo corpo senza vita e decapitato. Gli inquirenti infatti stanno concentrano i loro sforzi sulle ore immediatamente precedenti al decesso che sarebbe avvenuto all’alba di domenica. Si deve capire che tragitto abbia fatto il 24enne, che lavorava in una malga vicina al luogo del ritrovamento, e se con lui vi era qualcuno. Lo stesso obiettivo degli investigatori che stanno esaminando i video delle telecamere di sorveglianza della zona.

A rinvenire il cadavere, a circa 1.600 metri di quota in località Marga i Val Pusteria, sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto in poco tempo sono accorsi i carabinieri che hanno descritto la scena come "complessa" ed "estremamente enigmatica". Una morta violenta che è un vero e proprio giallo che ha portato ad accurati rilievi da parte dei carabinieri investigazioni Scientifiche di Trento e ora l’intervento dei Ris.

Una tragedia che ha sconvolto anche il piccolo centro altoatesino come ha confermato il sindaco. “Aaron Engl era un ragazzo molto conosciuto a Terento. Era coinvolto in varie associazioni sul territorio comunale. Era un giovane molto attivo. Per il piccolo paese di Terento la notizia è una tragedia” ha dichiarato il primo cittadino.