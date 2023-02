Il menù di San Valentino 2023 di Alessandro Borghese: quanto costa mangiare nel suo ristorante a Venezia Il menù dello chef Alessandro Borghese pensato appositamente per la cena di San Valentino 2023 nel suo ristorante “AB – Il Lusso della semplicità” a Venezia per una serata tra musica e intrattenimento.

A cura di Antonio Palma

La cena romantica col proprio amore nel giorno di San Valentino è un classico per tutti le coppie di innamorati. Locali stellati e semplici ristoranti dunque non si lasciano sfuggire l’occasione e anche per il giorno di San Valentino 2023, martedì 14 febbraio, tutti si sono preparati con menù pensati appositamente per la ricorrenza speciale per tutti gli innamorati. Non fa eccezione lo chef Alessandro Borghese che ha deciso addirittura di doppiare organizzando addirittura due eventi: uno a Milano e uno a Venezia nei suoi due locali “Il lusso della semplicità”.

Se per Milano il giorno di San Valentino 2023 è il culmine di una quattro giorni speciale chiamata “Opposite Attract”, per la quale lo chef Alessandro Borghese ha preparato il nuovo piatto dedicato a tutti gli innamorati a base di doppio raviolo, a Venezia, invece, evento unico tra musica e intrattenimento con intero menù dedicato alla ricorrenza degli innamorati che prevede lo special piatto Pink Lagoon: capesante, scampi, acqua di litchi, erbette di laguna e mandorla.

Il ristorante galleria "AB – il lusso della semplicità" Venezia

Ecco nello specifico il menù dello chef Alessandro Borghese per la cena di San Valentino del 14 febbraio 2023 nel suo ristorante “Il lusso della semplicità” di Venezia, ospitato nello storico palazzo del Cinquecento Vendramin Calergi:

STARTER

Benvenuto della cucina

Capesante, scampi, acqua di litchi, erbette di laguna e mandorla. (In abbinamento bollicine brut “AB – Il Lusso della semplicità”)

Cervo, cioccolato, rosmarino e frutti rossi (In abbinamento Rinera – “Ronchi di Cialla”)

Lo special piatto Pink Lagoon pensato da Alessandro Borghese per la cena di San Valentino

FIRST COURSE

Raviolo di tuorlo, gambero rosso e burro al tartufo nero pregiato. (In abbinamento Chardonnay riserva – “Tenuta Maso corno)

Cacio e Pepe dello chef – Pasta Armando. (In abbinamento bollicine rosé “AB – Il Lusso della semplicità”)

MAIN COURSE

Petto di piccione ripieno, il suo fondo, foie gras, semi di senape, grue di cacao e broccolo fiolaro. (In abbinamento Pinot nero “Bressan”)

DESSERT

Granita al frutto della passione, pepe timut e zucchero frizzante

Cioccolato fondente 85% affumicato al peperoncino, inserto allo yogurt e vaniglia. (In abbinamento Asti cuvée metodo classico “24 mesi millesimato – “Gancia”)

Caffè e piccola pasticceria.

Chi vorrà trascorrere la serata di San valentino da chef Alessandro Borghese deve mettere in conto una spesa di 200 euro a persona, bevande escluse. È possibile prenotare il tavolo attraverso l’apposita sezione del sito web. Il ristorante si trova nel palazzo Cà Vendramin Calergi, edificio situato nel sestiere di Cannaregio e affacciato sul Canal Grande di Venezia che ospita anche il Casinò.