Il menù di Natale 2021 di Antonino Cannavacciuolo: quanto costa mangiare a Villa Crespi Il locale di chef Antonino Cannavacciuolo offrirà un menu natalizio per la cena della vigilia di Natale, il 24 dicembre, e per il pranzo del 25 dicembre. Il menu pensato per le feste proporrà piatti diversi da quelli normalmente offerti da Villa Crespi. Ecco quanto costa mangiare al ristorante di chef Cannavacciuolo a Natale.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto dal sito del ristorante Villa Crespi

Con l'arrivo delle festività natalizie, anche la cucina stellata si attrezza per offrire ai clienti menu natalizi e di capodanno esclusivi. Una vera e propria esperienza culinaria che anche lo chef Antonino Cannavacciuolo ha voluto programmare nei minimi dettagli per gli avventori del suo ristorante Villa Crespi. Il locale con doppia stella Michelin offrirà infatti un menù natalizio sia per la cena della vigilia di Natale (24 dicembre) che per il pranzo del 25. Il menu realizzato si discosta dai piatti che è possibile trovare negli altri giorni dell'anno. Ma quanto si spende al ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Natale? Chi sceglierà di prenotare la propria cena o pranzo di Natale a Villa Crespi, a Orta San Giulio, spenderà 200 euro a persona, bevande escluse. Sul sito ufficiale di Villa Crespi è possibile consultare il menu progettato per quei giorni di festa. Ecco cosa offre il percorso culinario dello chef Cannavacciuolo.

Villa Crespi, foto da Instagram

Stuzzichino dello Chef

Gamberi, tartare di mozzarella, puntarelle, cime di rapa

Castagne, porro e baccalà

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone

Villa Crespi, facciata esterna. Foto da Instagram

Testacoda di manzo

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Panettone Cannavacciuolo

babà e code di aragosta

La Sala Blu di Villa Crespi, foto da Instagram

La clientela può prenotare il proprio tavolo attraverso un'apposita sezione del sito internet. Il locale si trova a Orta San Giulio, in Piemonte. Il borgo è considerato uno dei più belli e suggestivi del nostro Paese e fa parte del Touring Club Italiano. Orta San Giulio è stata insignita della bandiera arancione per la qualità turistico-ambientale. Villa Crespi è un ristorante molto rinomato i cui piatti partono da un minimo di 45 euro per gli antipasti fino a un prezzo di 50 euro per i primi. Normalmente Villa Crespi propone anche menu degustazione che sono veri e propri pacchetti turistici per un viaggio nella penisola attraverso il cibo. Previsto anche l'abbinamento di vini formulato dallo chef Cannavacciuolo.