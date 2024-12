Il menù di Capodanno 2025 di Alessandro Borghese: quanto costa il cenone nel suo ristorante a Venezia

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Non poteva mancare Alessandro Borghese tra gli chef italiani che festeggiano il Capodanno 2025. Il volto noto di Quattro Ristoranti promette una serata speciale presso il suo locale ‘AB-Il lusso della semplicità’ collocato al Ca’ Vendramin Calergi, storico palazzo del Cinquecento e sede del Casinò di Venezia.

L'evento si chiamerà ‘Caleidoscopio – Colors & Food'. Gli ospiti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza culinaria straordinaria, con un menù esclusivo che combina la tradizione veneziana con proposte gastronomiche innovative. La proposta è quella di iniziare il "2025 sotto una nuova luce, lasciati trasportare dai sapori della cucina di Chef Borghese", come si legge nella locandina.

Il costo non è proprio economicissimo: 400 euro a persona.

Il menu si apre coi ‘finger aperitif', i tradizionali cicchetti, tra cui spicca un raffinato baccalà mantecato accompagnato da chips di polenta al nero di seppia e lampone fermentato. I primi piatti offriranno un’esplosione di sapori: pappardella farcita con mazzancolle, ricci di mare e gelatina di brodo di cappone alle spezie dolci, seguita da un risotto mantecato con burro alla brace, impreziosito da conchigliacei ed erbe amare. Il piatto principale, un astice blu abbinato a fegato di rana pescatrice, cardo e burro al tartufo bianco, è pensato per soddisfare anche i palati più esigenti.

A mezzanotte, il tradizionale brindisi sarà impreziosito da lenticchie e cotechino, simbolo di prosperità, e dall’ormai iconica Cacio&Pepe di Borghese, servita in un’atmosfera magica, tra luci soffuse e musica elegante. La serata sarà animata dalla DJ Flavia Sabatino, che proporrà un mix musicale per emozionare fino all’alba. Inoltre, una speciale riffa metterà in palio esclusivi premi firmati Alessandro Borghese, regalando un tocco unico alla celebrazione.

Il menù di Capodanno 2025 di Alessandro Borghese

La serata-evento di Alessandro Borghese inizia alle 19.30.

Questo il menù completo del cenone di capodanno:

Finger Aperitif

Polpettina di guancetta di vitello, mayo ai porcini e polvere di cipolla bruciata Baccalà mantecato, chip di polenta al nero di seppia, lampone fermentato Insalatina di cavolfiori colorati, salsa al curry thai e semi Starter

Seppia nostrana, caviale baikal, verdurine dagl’orti della Laguna, mandorla, agrumi Faraona, topinambur al cioccolato bianco, miso di fagioli verdon, radicchio di Treviso tardivo, noci pecan First Courses

Pappardella ripiena di mazzancolle, ricci di mare, gelatina di brodo di cappone alle spezie dolci Risotto mantecato al burro alla brace acidulato, conchigliacei, erbe amare Main course

Astice blu, fegato di rana pescatrice, cardo, burro al tartufo bianco Pre-dessert

Finocchio, liquirizia, limone Dessert

Cioccolato fondente, lampone, arachidi Brindisi di mezzanotte

Brut Rosé 2016 – AB – il lusso della semplicità A mezzanotte

Cotechino e lenticchie Dopo il brindisi

Le portate saranno accompagnate da “Brut Resèrve – Charles Heidsieck”

Quanto cosa mangiare al ristorante di Borghese a Venezia

Un menù irresistibile quello ideato dal celebre volto televisivo, che promette di deliziare ogni palato.

Il prezzo, però, è decisamente alto: 400 euro a persona per dire addio a quest'anno nel ristorante di Alessandro Borghese a Venezia.

Prenotazione obbligatoria tramite l’acquisto dell’AB Card Capodanno sul sito ufficiale.