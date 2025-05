video suggerito

Il libretto della messa di insediamento di Papa Leone XIV: traduzione e testi delle preghiere in italiano Il libretto della messa di insediamento di Papa Leone XIV, che si tiene oggi domenica 18 maggio sul sagrato della Basilica di San Pietro davanti a fedeli e capi di Stato: le letture e la traduzione in italiano nel pdf ufficiale.

A cura di Antonio Palma

Inizia ufficialmente oggi, domenica 18 maggio, il Ministero Petrino del nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, eletto in conclave una settimana fa. In Vaticano infatti si celebra la messa di insediamento del nuovo Vescovo di Roma e capo della chiesa cattolica nel mondo, Papa Prevost. Sul sagrato della Basilica di San Pietro, alle ore 10, Papa Leone XIV presiede la Celebrazione Eucaristica che dà il via al suo Pontificato con la concelebrazione dei Cardinali. Un rito noto in passato anche come Messa d'intronizzazione.

Come ha reso noto la stessa Santa Sede, i Patriarchi e i Cardinali che concelebrano la messa, si troveranno entro le ore 9.15 nella Cappella di San Sebastiano in Basilica, portando con sé la mitra bianca damascata. Gli Arcivescovi e i Vescovi, che hanno ricevuto l’autorizzazione invece si ritroveranno al Braccio di Costantino, portando con sé amitto, camice, cingolo e mitra bianca semplice. Infine i Presbiteri e i diaconi saranno nel settore loro riservato in Piazza San Pietro, dove indosseranno l’amitto, il camice, il cingolo e la stola bianca che avranno portato con sé.

Il Vaticano ha anche diffuso il pdf ufficiale del libretto della Messa di insediamento di Papa Leone XIV. Sul lato sinistro, c'è la traduzione in inglese e quella in italiano della liturgia, che sarà recitata in diverse lingue, in primis in latino. La prima lettura sarà in spagnolo, lingua conosciuta bene dal nuovo Papa che è anche cittadino peruviano naturalizzato, ed è un passo tratto dagli Atti degli Apostoli. La seconda lettura invece in inglese, lingua madre del Pontefice, ed è un passo tratto dalla Prima lettera di San Paolo Apostolo.

Il libretto in pdf con le preghiere in italiano per la messa di insediamento di Papa Leone XIV

A tutti i fedeli presenti nella Basilica di San Pietro e a coloro che seguono la messa in diretta tv è stato reso disponibile il libretto delle preghiere con la traduzione in italiano.

QUI IL LIBRETTO UFFICIALE IN PDF DELLA MESSA DI INSEDIAMENTO DI PAPA LEONE XIV

Come si svolge la messa di insediamento di Papa Leone XIV

La messa di insediamento di Papa Leone XIV inizia alle 10 ma è preceduta dal primo giro del Pontefice in Papamobile per salutare le migliaia di fedeli che affolleranno Piazza San Pietro e via della Conciliazione. Due elementi fondamentali della messa di insediamento di Papa Leone XIV saranno il Pallio Petrino e l’Anello del Pescatore che rappresentano il ruolo di guida spirituale e l'autorità del Pontefice.

Proprio durante la celebratone ci sarà l’imposizione del pallio e la consegna dell'anello del pescatore portati in processione. Alla cerimonia religiosa assisteranno oltre 150 delegazioni tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni ma anche il vice presidente Usa JD Vance e il presidente ucraino Zelensky. Attese in tutto oltre 250mila persone con un imponente cordone di sicurezza composto da seimila uomini delle forze dell'ordine schierati.