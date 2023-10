Il granchio blu fa schizzare il prezzo delle vongole: costano il 60% in più rispetto allo scorso anno Il crostaceo più temuto negli ultimi tempi fa sparire un’enorme quantità di vongole. I costi di produzione dei frutti di mare legati alla tradizione natalizia sono arrivati a costare 11 euro al chilo rispetto ai 7 dello scorso anno. Ai timori legati al caro vita, ora, si aggiunge anche quello di non riuscire più a vedere i molluschi sulle nostre tavole.

Il granchio blu mette in crisi il pranzo di Natale e fa lievitare i prezzi delle vongole: il costo di queste ultime infatti è aumentato del 60%, facendo preoccupare gli italiani che tra qualche mese potrebbero vedere i tradizionali frutti di mare solo in foto. Le colpe sono da imputare al crostaceo che recentemente si è reso discutibile protagonista nel mercato alimentare.

Il granchio blu infatti sarebbe il responsabile della sempre più crescente sparizione delle vongole, rendendole di fatto introvabili. E quelle poche presenti sono finite per costare ai consumatori un occhio della testa. D'ora in poi, quindi, non solo in occasione delle feste natalizie, mangiare uno spaghetto alle vongole costerà il sessanta percento in più rispetto allo scorso anno e i suoi costi di produzione sono passati dai 7 agli 11 euro al chilo.

Questi dati sono emersi durante un monitoraggio messo in atto da Fedagricapesca-Confcooperative che ha confermato la tendenza all'incremento dei prezzi. Nel frattempo però risulta ancora complicato prevedere quanto i consumatori siano costretti a pagare nella realtà, considerando anche la scarsa offerta e l'arrivo delle festività che potrebbero generare effetti speculativi.

"Di vongole sopravvissute al granchio blu ne sono rimaste poche a differenza degli altri anni, dove in questo periodo ricevevamo gli ordini e definivamo gli accordi commerciali con grossisti e ristoranti", hanno dichiarato i produttori associati a Confcooperative che intanto precisano: "Quest'anno si potrà vendere il prodotto al miglior offerente, come avviene per altri prodotti. Anche se dovessimo raggiungere il prezzo di vendita del caviale, nulla ci potrà ripagare le tonnellate di prodotto andato distrutto per colpa del granchio".