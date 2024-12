video suggerito

Il giallo dei coniugi trovati morti a Moncalieri nel garage di casa: lui impiccato, lei accoltellata Continuano le indagini sulla morte di Emanuele Tuninetti e Antonella Tarabra, marito e moglie di 69 e 61 anni, trovati cadavere nel garage della loro abitazione a Moncalieri (Torino): al vaglio l'ipotesi dell'omicidio-suicidio.

A cura di Ida Artiaco

Resta l'omicidio-suicidio l'ipotesi più accreditata per la tragedia di Moncalieri (Torino), dove Emanuele Tuninetti e Antonella Tarabra, marito e moglie di 69 e 61 anni, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione, in frazione Tetti Rolle. L'allarme è stato lanciato ieri dal fratello di lei che non riuscendo a mettersi in contatto con la sorella è andato di persona a controllare trovandosi davanti la terribile scena.

Lui era impiccato, la donna invece, come riporta La Stampa, con la testa fracassata da una spranga e soprattutto con ferite di arma da taglio. Saranno gli esami dell'autopsia, che verrà condotta sulle salme nei prossimi giorni, a dare maggiori risposte alle domande degli inquirenti, intenti a ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo. L'ipotesi ritenuta più plausibile è che l'uomo abbia colpito ripetutamente la moglie con un'arma da taglio e poi si sia tolto la vita. Ma il condizionale è d'obbligo.

Marito e moglie non avevano figli e facevano entrambi gli agricoltori e i commercianti di verdura. Chi lo conosceva li ha descritti come una coppia tranquilla, nessuno ero a conoscenza di eventuali problematiche di tipo economico o legate alla salute. "Giravano sempre in macchina per andare a fare commissioni insieme, simpatici. Non avevamo mai sentito un urlo o una lite. Una coppia apparentemente serena", hanno raccontato i vicini.