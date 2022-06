Il figlio si fa male sullo scivolo, il papà anziché fare causa lo ripara Ha fatto il giro dei social network la storia di un papà torinese ha aggiustato lo scivolo sul quale il figlio si era fatto male invece di denunciare il fatto: “Gesto di grande civiltà”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Il figlio si fa male cadendo da uno scivolo ma il papà, anziché denunciare l'accaduto, lo aggiusta con la complicità dello zio del bimbo, per evitare che altri possono ferirsi. È successo ieri al giardino Levi di Nizza Millefonti, di fronte a largo Millefonti, in via Ventimiglia, a Torino un parco giochi da tempo già al centro di polemiche, per il loro stato di degrado. Dopo che il bambino è caduto dallo scivolo e trovata un’asse di recupero, i due uomini l’hanno fissata al posto di quella mancante.

La storia del papà che aggiusta lo scivolo rotto ha fatto immediatamente il giro dei social network. "Un gran bel gesto di civiltà", è uno dei commenti apparsi su Facebook ma i residenti chiedono invece un intervento del Comune perché, a loro detta, il giardino, frequentato da bambini e ragazzini, è in preda al degrado. Alcuni residenti hanno avviato una raccolta firme per chiedere di istallare telecamere per sorvegliare il giardino, a cui hanno aderito un centinaio di persone.

Non molto tempo fa, a marzo scorso, due consiglieri di Torino Bellissima, Matteo Tabasso e Claudia Amadeo, avevano già segnalato alla circoscrizione la condizione del giardino chiedendo la manutenzione di giochi, cestini e panchine. Il cancello d’ingresso è rotto da un anno insieme ad alcune recinzioni che sono state rimosse perché pericolanti, ma che hanno lasciato i pali di sostegno, molto pericolosi soprattutto per i più piccoli. L’area si trova vicino all’asilo nido “Bianca e Berni” e la Scuola Materna Municipale di corso Caduti sul Lavoro ed è proprio di fronte ai complessi residenziali. È quindi molto frequentata durante le ore mattutine e soprattutto pomeridiane, ma poco durante quelle serali.