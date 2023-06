Il figlio di 3 anni scappa di casa e vaga da solo per strada di notte, pm: “Condannate padre a 6 mesi” Il piccolo, figlio di una famiglia di origini rom, vagava per Cognento, frazione di Modena. Chiesti 6 mesi di carcere per il padre, che neanche si era accorto della sparizione del piccolo.

Una condanna a sei mesi di carcere. È la richiesta del pm nei confronti dell'uomo, 31enne di origine rom, che nel marzo 2018 si era lasciato sfuggire il figlio di 3 anni, poi fortunatamente ritrovato mentre vagava impaurito per la strada di sera nella zona di Cognento, frazione di Modena.

La vicenda all'epoca aveva fatto scalpore. Il piccolo stava girovagando tutto solo e al buio. Aveva dato l'allarme e la polizia giunta sul posto aveva intuito, dai tratti somatici e dall’abbigliamento, che si trattava di un bimbo di origini rom, probabilmente legato alla famiglia che stazionava a San Matteo, sotto il ponte dell’Alta velocità, come riporta La Gazzetta Di Modena.

Giunti al campo col piccolo, non essendo stato presentata nessuna denuncia di scomparsa, gli agenti avevano chiesto informazioni ai presenti, ma nessuno si era fatto avanti per rivendicare il figlio. Così le forze dell'ordine avevano proseguito: "Dite ai genitori che il piccolo è al sicuro, ma vogliamo che il padre venga in questura a riprenderlo". L'uomo aveva effettivamente risposto alla chiamata. E in quel momento era scattata la denuncia per abbandono di minore.

Nel frattempo la questura aveva affidato il bimbo ai servizi sociali. E successivamente le autorità competenti avevano deciso di darlo in adozione. Davanti al giudice, il padre ha detto che l’aveva lasciato al fratello, e che era sua la colpa dell’omessa custodia.

Ieri per l'uomo è arrivata infine la richiesta di condanna a sei mesi di carcere: sentenza il 4 ottobre.