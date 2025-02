video suggerito

Il figlio del senatore Occhiuto è morto a 30 anni: precipitato dall’ottavo piano di un palazzo Francesco Occhiuto, figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza e nipote del presidente della Calabria, è morto nella notte. Era arrivato in ospedale a Cosenza in condizioni disperate. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio.

Non ce l’ha fatta Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto. È morto nella notte dopo che ieri sera era precipitato dall’ottavo piano di un palazzo di viale Mancini, nel centro di Cosenza.

Il giovane – il più grande dei tre figli dell'ex sindaco di Cosenza – aveva trenta anni. Portato in condizioni disperate presso l’ospedale dell'Annunziata di Cosenza, l’uomo è morto nella notte. In un primo momento i sanitari avevano ipotizzato un trasferimento d'urgenza a Catanzaro in elisoccorso ma, dopo aver valutato il quadro clinico e le sue condizioni gravi a causa delle ferite riportate, hanno deciso di provare a rianimarlo nella struttura ospedaliera cittadina tramite ventilazione meccanica assistita. Ma purtroppo ogni sforzo è stato inutile.

In tanti, subito dopo che si è diffusa la notizia di quanto accaduto, si erano recati in ospedale ad esprimere solidarietà alla famiglia Occhiuto. Tra loro il sindaco, Franz Caruso, il presidente della Provincia Rosaria Succurro, il questore Giuseppe Cannizzaro, e il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Pierluigi Caputo.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato, ma non ci sarebbero dubbi sulla volontarietà del gesto compiuto. La salma dell'uomo si trova nell'obitorio di Cosenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pm della Procura di Cosenza, Mariangela Farro, valuterà ogni aspetto per accertare l'esatta dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane – che stava facendo il dottorato di ricerca all'università di Parma – era in casa con i familiari quando, intorno alle 20 di venerdì sera, è precipitato dalla finestra.