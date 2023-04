Il Corpo Forestale del Trentino: “I tre cuccioli dell’orsa JJ4 mangiano e stanno bene” Secondo la forestale “i cuccioli hanno circa 16 mesi e pesano 40 chili. Sono già svezzati e indipendenti. La madre li avrebbe comunque lasciati in queste settimane per potersi nuovamente accoppiare”.

A cura di Davide Falcioni

"I tre cuccioli di JJ4 si nutrono e stanno bene". A fornire un aggiornamento sullo stato di salute dei plantigradi è stato oggi il Corpo forestale del Trentino che, monitorando le fototrappole sparse attorno alla destra orografica del fiume Noce, proprio dove è stata catturata l'orsa responsabile dell'aggressione mortale del runner 26enne Andrea Papi, ha individuato i cuccioli di JJ4, animale su cui pende un ‘ordinanza di abbattimento firmata dal presidente della Provincia e ora sospesa dal Tar fino all'11 maggio. Secondo la forestale "i cuccioli hanno circa 16 mesi e pesano 40 chili. Sono già svezzati e indipendenti. La madre li avrebbe comunque lasciati in queste settimane per potersi nuovamente accoppiare".

A confermare che i cuccioli sono ormai dotati di un buon grado di autonomia è anche il sito dei Grandi Carnivori: "Alle nostre latitudini – si legge – i giovani orsi rimangono con la madre fino a circa 15-17 mesi di età. Lo scioglimento dell'unità madre-prole si verifica quando, nella primavera del secondo anno di età dei piccoli, la madre va nuovamente in calore e non si oppone al corteggiamento di uno o più orsi maschi. Dopo la separazione dalla madre, spesso ad opera di un maschio pretendente (che costituisce un pericolo per i cuccioli), a volte i fratelli di una stessa cucciolata rimangono insieme ancora per qualche tempo, prima di affrontare in solitudine la vita indipendente".

La Lav, intanto, ha annunciato che domani, in audizione al ministero dell'ambiente, chiederà anche azioni a tutela dei cuccioli. "Da quando JJ4 è stata catturata e reclusa nel recinto del Casteller, numerose voci si rincorrono sulle condizioni di salute dei suoi cuccioli ora orfani per volontà di Fugatti. C'è addirittura chi ipotizza che uno dei tre piccoli sia stato ucciso durante le operazioni di cattura della mamma – si legge – Quello che è facilmente verificabile, invece, è l'assenza di informazioni a riguardo da parte della provincia di Trento che, fatta eccezione per la smentita che un piccolo trovato morto sia uno dei tre figli di JJ4, tra i comunicati stampa prodotti non ce n'è alcuno che possa fornire informazioni per fugare i legittimi dubbi sullo stato di salute dei cuccioli".