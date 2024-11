video suggerito

Il capotreno gli chiede il biglietto, lui lo aggredisce spaccandogli i denti: individuato 15enne È stato individuato il ragazzino di 15 anni che lo scorso 18 novembre aveva aggredito un capotreno sul treno regionale 17690 “Porretta Terme-Pianoro”, nel Bolognese, e poi era scappato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato individuato dopo giorni di ricerche il ragazzo di 15 anni che lo scorso 18 novembre aveva aggredito un capotreno sul treno regionale 17690 "Porretta Terme-Pianoro", nel Bolognese. I Carabinieri hanno comunicato la notizia di reato, e cioè resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

L'aggressione è stata ricostruita dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vergato: il giovane passeggero, alto, pantaloni bianchi e giubbotto nero, si era arrabbiato per il controllo del biglietto, di cui pare fosse sprovvisto, e dopo aver insultato il capotreno, un uomo di 53 anni, gli era saltato addosso, facendolo cadere sui sedili dove poi lo aveva aggredito a pugni in faccia, spaccandogli due denti e provocandogli lesioni.

Aiutato dai viaggiatori che avevano assistito ai fatti, il capotreno si era rialzato, accorgendosi di essere seriamente ferito, mentre l'aggressore era riuscito a scappare scendendo alla Stazione Ferroviaria di Vergato. Nonostante le ferite, il capotreno aveva seguito la procedura prevista informando le varie autorità dell'aggressione, tra cui i Carabinieri, poi è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'Ospedale di Porretta Terme, dove è stato visitato, medicato e dimesso con una prognosi di 14 giorni.

Leggi anche Ragazzino prende a pugni capotreno che gli chiede il biglietto e gli fa saltare due denti: è ricercato

Intanto, erano partite anche le indagini delle forze dell'ordine. I militari dell'Arma hanno ascoltato le testimonianze degli altri passeggeri e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per stabilire l'esatta dinamica dell'aggressione e per risalire all'identità del ragazzo che, dopo essere stato ricercato per giorni, è stato oggi individuato. L'aggressione al capotreno aveva arrecato anche un danno ai passeggeri e pendolari, portando al blocco della linea ferroviaria e alla circolazione dei treni per diverso tempo.