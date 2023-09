I vigili del fuoco Massimiliano e Alice sposi: si conobbero nei soccorsi per il crollo del Ponte Morandi Si sono sposati prima in comune Alice e Massimiliano, due vigili del fuoco che si sono conosciuti durante le operazioni di soccorso per il ponte Morandi. Durante la cerimonia presso il municipio, i due hanno indossato la divisa che avevano il 14 agosto 2018, giorno del crollo del viadotto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Massimiliano e Alice sposi

Massimiliano Durante e Alice Truzi si sono conosciuti a Genova il 14 agosto del 2018 sotto a ciò che restava del ponte Morandi, a Genova. Dopo il crollo del pontile che ha causato la morte di 43 persone, i due, entrambi vigili del fuoco, hanno lavorato per giorni nel tentativo di estrarre i feriti dalle macerie e nelle operazioni di ricerca delle vittime.

Oggi, a 45 e 39 anni, si sono sposati in comune, a Villardora, dove hanno detto il fatidico "sì" in divisa invece che vestiti con i loro abiti da cerimonia. Per sposarsi, Massimiliano e Alice hanno scelto di indossare le divise che avevano la prima volta che si sono incontrati. "Non c'era tempo di pensare ad altro se non a scavare e ai soccorsi, ma dopo qualche mese abbiamo iniziato a frequentarci. Nonostante la distanza che ci separava, alla fine le cose hanno funzionato" racconta al quotidiano La Repubblica Durante. Dopo una relazione vissuta tra Torino e Valchiavenna, lei ha deciso di trasferirsi in Piemonte per amore e per poter iniziare una convivenza con Durante.

Alice e il suo cane

Il 13 settembre i due sono convolati a nozze con una cerimonia civile nel comune di Villardora con indosso le divise dei vigili del fuoco che li hanno fatti incontrare. A portare le fedi ai due novelli sposi ci ha pensato Lexie, il cane di Alice che per anni ha lavorato nel nucleo cinofilo in Piemonte.

"Io ero a Genova con il nucleo usar di Torino – ha raccontato Durante nella sua intervista – che è la squadra di ricerca e soccorso in contesto urbano mentre Alice era lì con il nucleo cinofilo Lombardia. Ci siamo trovati nel torrente Polcevera, quello al di sotto del ponte Morandi. Eravamo lì tra ciò che rimaneva del ponte e l'acqua che scorreva nel letto del fiume per cercare i sopravvissuti. I vigili del fuoco di diverse regioni lavorarono insieme in quella tragedia per far fronte all'emergenza quanto prima. La Liguria da sola non ce l'avrebbe fatta".