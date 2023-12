I funerali di Vanessa Ballan il 29 dicembre a Castelfranco Veneto: sarà lutto regionale I funerali di Vanessa Ballan, uccisa a coltellate il 19 dicembre, avranno luogo venerdì 29 dicembre alle 14.30 nel Duomo di Castelfranco Veneto (Treviso). Per il femminicidio della donna è in carcere Bujar Fandaj. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Sono in programma venerdì prossimo, 29 dicembre 2023, a Castelfranco Veneto (Treviso), i funerali di Vanessa Ballan, la giovane donna uccisa a coltellate nella sua casa a Riese Pio X il 19 dicembre scorso. Le esequie sono state fissate nella cittadina trevigiana di cui è originaria la famiglia della vittima.

La celebrazione si terrà alle ore 14.30. Per decisione del presidente del Veneto Luca Zaia, per il giorno dei funerali di Vanessa verrà decretato il lutto regionale. Il Comune di Castelfranco inoltre in segno di lutto spegnerà le luminarie natalizie la sera prima delle esequie.

Per l’omicidio di Vanessa Ballan è stato arrestato Bujar Fandaj, 41enne di origini kosovare con cui in passato la vittima aveva avuto una relazione e che da lei poi era stato denunciato. Le indagini degli inquirenti sull’omicidio proseguono, ma a carico dell’indagato ci sono gravi indizi di colpevolezza supportati da alcuni elementi come i video ripresi dalla telecamera di sorveglianza di una vicina della vittima, e un coltello e un martello sequestrati dai carabinieri. Vanessa – è emerso dall’autopsia – sarebbe morta a causa di 8 coltellate, di cui una al cuore.

Per Vanessa oggi, un testo dal titolo "Per un bambino che non verrà" è stato pubblicato sul profilo Facebook del comune di Riese Pio X, a firma del sindaco Matteo Guidolin. È dedicato al figlio che era in grembo alla donna, mamma di un bimbo piccolo e in attesa del secondo.

Il sindaco ricorda che "verrà un tempo migliore, e forse saremo più felici e sereni di adesso", che "verrà un tempo in cui le donne non dovranno aver paura e verrà un tempo in cui gli uomini saranno uomini prima di maschi. Verrà una società che accetterà le differenze e ascolterà le ragioni degli altri". "Buon Natale a te, piccolo – scrive Guidolin -, che la tua mamma ti culli tra le sue braccia lassù. Buon Natale a una Riese triste e ferita".