I cieli italiani si accendono di rosso e verde, le spettacolari immagini dell’aurora boreale

I cieli italiani si sono illuminati improvvisamente la notte scorsa assumendo colori vividi e particolari con uno scenario suggestivo che ha impressionato semplici cittadini e appassionati. Erano gli effetti dell’aurora boreale che, affacciandosi a latitudini insolite, ha relegato spettacolari immagini in molte città del nord Italia nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio. Chi si è trovato nelle regioni settentrionali senza nubi, infatti, ha potuto assistere e godere dello spettacolare fenomeno puntando semplicemente gli occhi al cielo senza nessuna necessità di ausili.

Nelle scorse ore l’aurora boreale si è fatta ammirare in tutto il nord Italia dove il cielo che si è colorato alternativamente di rosso in diverse tonalità, a seconda dell’intensità del fenomeno osservato, e addirittura di verde in alcune zone, un fenomeno ancora più raro alle nostre latitudini. Il fenomeno è stato perfettamente visibile in quota come sulle Alpi ma anche a quote più basse e persino in città.

Centinaia le segnalazioni e le foto pubblicate sui social, in particolare tra Friuli Venezia Giulia e Veneto ma anche in Piemonte e Lombardia. Uno scatto particolare dell'aurora boreale vista stanotte è arrivata anche dai poliziotti della Squadra Volante della Questura di Belluno che erano in servizio.

Il fenomeno, causato da una tempesta geomagnetica, è stato un po’ improvviso perché non era così atteso come in altre occasioni. Secondo i dati diffusi da diversi enti, il nostro pianeta è stato investito da una tempesta geomagnetica di classe G4 che ha illuminato i cieli di varie zone dell'Europa. Secondo gli esperti, i cieli italiani si sono illuminati a causa di una forte tempesta di protoni che non veniva registrata in maniera così potente dal 2003. Per lo stesso motivo è stato possibile vedere a occhio nudo anche una luce verde chiaro lampeggiante, un fenomeno molto meno visibile delle aurore classiche alle nostre latitudini.