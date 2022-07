I carabinieri in alta uniforme salutano l’unione civile tra Claudia ed Elena, vicebrigadiere a Roma Elena e Claudia hanno detto il loro sì a Cefalù, provincia di Palermo.

A cura di Enrico Tata

Elena, vicebrigadiere del servizio radiomobile Cassia di Roma, si è unita civilmente all'imprenditrice Claudia. Il 18 luglio scorso hanno pronunciato il loro sì a Cefalù, provincia di Palermo. Per festeggiare le due donne, i colleghi carabinieri di Elena hanno fatto un picchetto d'onore in alta uniforme. Al passaggio di Claudia ed Elena i carabinieri si sono messi sull'attenti e hanno fatto un colpo di sciabola. Tantissimi i commenti e le congratulazioni pubblicate sotto i video della cerimonia postati su Facebook. "Che belle che siete! Tanti auguri", ha scritto per esempio Anna. "Un'emozione unica e indescrivibile", ha detto Francesco. "Augurio di ogni bene futuro ‘piccola' Claudia nel cuore", le congratulazioni di Maurizio.

I carabinieri sull'attenti all'arrivo del vicebrigadiere Elena

All'arrivo del vicebrigadiere, si vede nei video della cerimonia, i militari si sono messi sull'attenti sulle note del tema ‘Gabriel's Oboe' di Mission, composto da Ennio Morricone. Elena indossava l'alta uniforme dei carabinieri, mentre Claudia indossava il tradizionale abito bianco. Quest'ultima ha fatto il suo ingresso sulle note di ‘Hallelujah', il famoso brano del cantautore Leonard Cohen.

La prima unione civile gay nell'Arma

La prima unione civile tra un carabiniere e il suo compagno è stata quella tra Paolo e Nunzio. La cerimonia è stata celebrata nel 2018 a San Rufo, un piccolo paesino del Vallo di Adriano. Il militare lavora nella compagnia di Castellammare di Stabia e, come Elena, anche lui ha indossato l'alta uniforma da carabiniere per pronunciare il sì insieme al suo compagno e attuale marito.