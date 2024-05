video suggerito

Humanity 1 con 100 persone (tra cui neonati e donne incinte) verso Livorno: “Viaggio durerà 3 giorni La nave umanitaria Humanity 1 ha soccorso nel Mediterraneo cento persone migranti, tra cui diverse donne incinte e dei neonati. Alla ong è stato assegnato il porto di Livorno, a tre giorni di navigazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri la nave ong Humanity 1 ha soccorso nel Mediterraneo cento persone migranti, tra cui diverse donne incinte e dei neonati, che viaggiavano a bordo di due imbarcazioni "sovraffollate e in pericolo": un gommone con a bordo 82 persone e una barca in vetroresina coin 18 persone.

Entrambi i soccorsi, ha spiegato la ong sui social, sono avvenuti in acque internazionali: i motori delle imbarcazioni si erano fermati e nessuno dei naufraghi aveva giubbotti di salvataggio. "Ancora una volta – aggiunge l'ong – le autorità italiane hanno senza motivazione assegnato un porto distante per lo sbarco dei sopravvissuti. In questo caso dovremo navigare verso Livorno, circa 1,170 km dal luogo del primo soccorso e questo viaggio durerà tre giorni".

Intanto proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 93 sono approdati ieri sull'isola a bordo di tre barchini. A soccorrerli è stata la Guardia di finanza. A bordo dei natanti, partiti dalla Tunisia, c'erano rispettivamente 24, 42 (fra cui 6 minori) e 27 (2 donne e 11 minori) originari di Egitto, Sudan, Siria e Tunisia. Salgono così a 4, nel giro di poche ore, gli approdi sull'isola dove, in precedenza, era arrivato un barcone con 53 persone, tra cui 10 minori.

Il barcone di 10 metri su cui viaggiavano i 53 migranti è stato agganciato dalla motovedetta V836 della Guardia di finanza. I bengalesi, egiziani e siriani hanno riferito di essere salpati da Tajura, in Libia. La barca è stata sequestrata e il gruppo è stato portato all'hotspot di contrada Imbriacola che in precedenza era stato completamente svuotato su disposizione della prefettura di Agrigento.