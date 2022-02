Guerra Russia-Ucraina, Borrell al Parlamento Ue: “Mosca minaccia la rappresaglia nucleare” L’Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, ha spiegato in audizione al Parlamento europeo che “Mosca minaccia la rappresaglia nucleare”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nelle prossime ore l'Unione europea deciderà le nuove sanzioni da imporre alla Russia, dopo l'invasione della scorsa notte in Ucraina. La guerra voluta e cominciata da Putin è arrivata in maniera inaspettata, ma oggi è il giorno delle reazioni dell'Occidente. L'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, è intervenuto durante la riunione speciale della commissione Esteri e della sottocommissione Difesa del Parlamento Ue sull'emergenza in Ucraina: "Una potenza nucleare ha lanciato un attacco contro un Paese libero e sovrano e allo stesso tempo sta minacciando tutti coloro che stanno cercando di aiutarli con una rappresaglia nucleare – ha detto Borrell – Quello che abbiamo sempre pensato essere inimmaginabile, sta accadendo e sta colpendo milioni di civili innocenti".

Borrell ha dettato la linea davanti ai rappresentanti del Parlamento europeo, lanciando un allarme in particolare: "Dobbiamo fare uno sforzo speciale anche per combattere la disinformazione russa perché Putin sta cercando non solo di conquistare la terra, ma anche la mente e lo spirito di milioni di persone", ha accusato l'Alto rappresentante dell'Ue. Oggi al Consiglio permanente dell'Osce "ho ribadito con la massima fermezza la condanna dell'Ue all'invasione dell'Ucraina, ho chiesto la fine immediata delle operazioni militari russe e il ritiro incondizionato delle attrezzature militari dall'intero territorio ucraino".

Poche ore fa, infatti, Borrell ha anche sottolineato: "L'Ue ha chiarito fin dall'inizio e al più alto livello politico che qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrà conseguenze enormi e costi elevati. La risposta dell'Ue comprenderà pertanto misure restrittive sia settoriali che individuali, coordinate pienamente con i nostri partner transatlantici e con le stesse idee". E ancora: "La Russia non dovrebbe avere dubbi sul fatto che l'Ue rimarrà risolutamente unita mentre compie i prossimi passi in stretto coordinamento con i partner".