Gru crollata a Torino, riparata il giorno prima del crollo. “Problemi nell’impianto di sollevamento” L’autogru di via Genova, a Torino, sarebbe stata riparata un giorno prima del crollo per presunti problemi all’impianto di sollevamento. Il foglio agli atti dell’inchiesta sulla tragedia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il giorno precedente all'incidente che ha ucciso 3 persone, l'autogrù della ditta Calabrese è stata sottoposta a un intervento di manutenzione per un presunto problema all'impianto di sollevamento. Il 18 dicembre, appena 24 ore dopo, la gru è crollata uccidendo 3 operai al lavoro. La ditta Calabrese aveva collaborato con l'impresa Locagru nelle operazioni di assemblaggio della gru edile. Il foglio riguardante l'intervento è agli atti dell'inchiesta sul crollo di via Genova. Il referto potrebbe completare il quadro delle ipotesi tecniche sulle cause dell'incidente.

Sono ancora molte le incognite da accertare nel corso dell'inchiesta lunga e complicata che dovrà essere supportata da dati tecnici e perizie. Al vaglio degli inquirenti anche le foto scattate prima della tragedia, le immagini e i video registrati subito dopo i fatti che potrebbero dare indicazioni su quanto avvenuto in quelle roe del 18 dicembre. Secondo le prime ipotesi formulate subito dopo il crollo, la era stata la struttura di base della gru a cedere. Gli ultimi aggiornamenti però parlano di una problematica legata alla struttura di sollevamento. Gli inquirenti si sono concentrati anche sul racconto del manovratore di autogru presente sul posto al momento dell'incidente. L'uomo è rimasto ferito nel crollo ed era seduto al posto di manovra della gru mobile collassata e di quella fissa.

Nel frattempo sono riprese le operazioni di sgombero del tratto di via Genova. L'area era stata posta sotto sequestro per accertamenti e dal 26 dicembre i vigili del fuoco, in accordo con la procura, hanno provveduto a spostare la parte della gru edile nel deposito giudiziario. Il taglio dei pezzi deve essere sempre eseguito con la consulenza dei soggetti interessati dall'inchiesta: in seguito infatti sarà necessario sottoporre tutto alle analisi per risalire a cause ed eventuali responsabilità.