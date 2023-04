“Grazie per il miglior caffè, le auto più belle e le armi”, il singolare video di Kiev per l’Italia Il video, che si apre con una cartina geografica della Penisola e si conclude con un doppio slogan “Forza Italia e Forza Ucraina”, è stato pubblicato nei giorni scorsi direttamente dal Ministero della Difesa dell’Ucraina.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Grazie per il miglior caffè, le auto più belle e le armi che ci date” è il singolare contenuto di un video ringraziamento che le autorità dell’Ucraina hanno voluto dedicare all’Italia per ringraziare il nostro Paese per il sostegno nella guerra contro la Russia e soprattutto per l’invio di armi e mezzi. Un video di poche decine di secondi sulle note di “Funiculì funiculà” intonata da Pavarotti che tra il serio e il tono scherzoso ringrazia Roma per le tante bellezze ma anche per artiglieria, blindati e missili forniti a Kiev negli ultimi tempi.

Il video, che si apre con una cartina geografica della Penisola e si conclude con un doppio slogan “Forza Italia e Forza Ucraina”, è stato pubblicato nei giorni scorsi direttamente dal Ministero della Difesa dell’Ucraina e rilanciato sui canali social governativi ucraini. Dalla Ferrari alla Lamborghini, dalle città d'arte al caffè e ancora la pasta e la cucina in generale, il video elenca una serie di bellezze associate all’Italia per arrivare poi a ringraziare quello che viene definito “Uno dei nostri più fedeli alleati” e a elogiare l’invio di pezzi di artiglieria, blindati militari e missili antiaerei.

Nella successione di immagini proposte ci sono anche le immagini della recente visita della premier Giorgia Meloni a Kiev e l’abbraccio con il Presidente ucraino Zelensky ma anche i cannoni, i blindati e il sistema di artiglieria antiaereo SampT che l’Italia ha donato a Kiev.

Leggi anche Offensiva in Crimea e ponte di Kerch, le difficoltà del piano ucraino secondo il generale Battisti

“L’Italia, la casa delle auto più belle, delle città più pittoresche”, si legge nelle didascalie del video che mostra immagini di Roma, Torino e Pisa, poi ancora il Paese “del miglior caffè e dei critici di cucina più aggressivi al mondo”. Infine il ringraziamento ai “nostri amici italiani ci hanno inviato artiglieria pesante, veicoli blindati e sistemi di difesa aerea”. “Ci avete aiutato a difendere il nostro Paese e avete salvato le vite degli ucraini” conclude il filmato