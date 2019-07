Dieci avvisi di garanzia per abuso d'ufficio, inadempienza contrattuale, falso ideologico e peculato. Si sono concluse le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta e dal sostituto Francesco Pelosi, sugli illeciti legati alla costruzione del grattacielo della Regione Piemonte, i cui lavori sono cominciati nel 2011 e che si sarebbe dovuto completare entro la primavera del 2019: risultano indagati due funzionari e due ex funzionari della Regione Piemonte e sei amministratori di società. Le analisi degli inquirenti erano cominciate lo scorso anno.

Stando a quanto emerso, i dirigenti e i funzionari regionali si sarebbero appropriati, falsificando i registri di contabilità, di oltre 15 milioni e mezzo di fondi per la fornitura e posa di materiale di fatto mai entrato in cantiere. Gli amministratori delle società coinvolte nella realizzazione della torre sarebbero responsabili di inadempienza contrattuale per aver fornito piastrelle non conformi agli standard richiesti. Nello specifico, queste ultime risultavano prive del previsto trattamento con prodotti consolidanti e idrorepellenti e gravate da valori eccessivi di deformabilità. Per questo motivo in buona parte lesionatesi nel tempo, erano già sottoposte a sequestro probatorio il 15 febbraio. In altre parole, si trattava di piastrelle già macchiate, prima che qualcuno ci mettesse piede, che assorbono i liquidi e si crepano al passaggio di qualsiasi cosa. Il materiale si sarebbe già in buona parte lesionato.