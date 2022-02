Gorizia, svengono durante festa di compleanno: sette bambini intossicati dal monossido Sette bambini sono finiti in ospedale a causa delle inalazioni di monossido di carbonio sprigionate durante una festa di compleanno. È accaduto a Gorizia domenica pomeriggio.

Hanno iniziato a stare male improvvisamente mentre erano intenti a divertirsi a una festa di compleanno i sette bambini intossicati dal monossido di carbonio e finiti in ospedale a Gorizia. È avvenuto domenica all'interno di un locale al confine tra Mariano del Friuli e Cormons così come riportato da Il Piccolo, dove era in corso la celebrazione del compleanno di un bambino: presenti diversi suoi coetanei e i loro genitori. Poco dopo l'inizio della festa però alcuni dei presenti hanno iniziato ad accusare dei malori, molti di quali sono svenuti: immediatamente è stato allertato il 118 che è giunto sul posto con alcuni mezzi di soccorso. Il personale medico a bordo ha prestato le prime cure sul luogo per poi trasportare i piccoli in ospedale.

Il monossido sprigionato dal fungo acceso per riscaldare il gazebo

Per fortuna nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze, i bimbi infatti sono stati medicati e dimessi dal Pronto Soccorso e non sono in pericolo di vita. Uno solo di loro è stato sottoposto a seduta di ossigenoterapia, in camera iperbarica, presso l'ospedale di Cattinara. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia Gradisca d'Isonzo che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e interrogato i presenti: stando a una prima ipotesi sembra che i malori dei bambini siano stati causati dal monossido di carbonio, che è stato sprigionato, con ogni probabilità da un ‘fungo' utilizzato per scaldare un gazebo. L'incidente infatti è avvenuto in una struttura provvisoria esterna del locale di Cormons dove si stava tenendo la festa di compleanno.