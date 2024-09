video suggerito

Gli alpinisti dispersi sul Monte Bianco per maltempo sono morti per sfinimento: il racconto dei soccorritori Andrea Galimberti, Sara Stefanelli e gli altri due alpinisti coreani dispersi sul Monte Bianco da sabato sarebbero morti “per lo sfinimento” poco dopo le prime chiamate ai soccorsi nella giornata di sabato. I 4 erano stati sorpresi dalla bufera durante l’escursione in due cordate diverse e i corpi senza vita sono stati recuperati nel primo pomeriggio di oggi grazie alle condizioni meteo più favorevoli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbero morti per lo sfinimento i 4 alpinisti dispersi da sabato sul Monte Bianco. Andrea Galimberti e la compagna Sara Stefanelli sono stati trovati senza vita nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 settembre, a 4.500 metri di altezza. I corpi sono stati portati a Chamonix.

Le ricerche sono state ostacolate per giorni dal maltempo e si ritiene che i 4 alpinisti sorpresi dalla bufera in due cordate diverse siano morti già sabato, intirizziti dal gelo e dalla nebbia. Dopo la telefonata della coppia italiana, i soccorritori del Soccorso Alpino valdostano avevano provato a far partire le ricerche con una squadra a piedi che potesse raggiungere gli alpinisti sul sentiero del Monte Bianco, ma le difficili condizioni meteo avevano imposto lo stop alle operazioni.

Le ricerche hanno potuto riprendere il loro corso soltanto oggi 10 settembre grazie al meteo più stabile che ha permesso agli elicotteri di sorvolare le zone di interesse dei soccorritori. I quattro alpinisti che risultavano dispersi da sabato sono tutti deceduti poco dopo le prime telefonate ai soccorsi. Secondo la prefettura dell'Alta Savoia, i 4 sono "morti per lo sfinimento".

Leggi anche Alpinisti dispersi sul Monte Bianco, trovati i corpi senza vita di Andrea Galimberti e Sara Stefanelli

Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, i due italiani coinvolti nella tragedia, erano rimasti bloccati nella zona del Mur de la Cote, un pendio ghiacciato vicino alla vetta del Monte Bianco sul versante francese. I soccorritori avrebbero recuperato prima il corpo dei due coreani per poi trovare a poca distanza dal luogo della prima operazione, anche le salme degli alpinisti italiani.

La prima telefonata di Stefanelli e Galimberti era arrivata al Soccorso Alpino già sabato. I due avevano chiesto di essere recuperati perché "avvolti nella nebbia" e a rischio congelamento. Da allora, i soccorritori non erano più riusciti a mettersi in contatto con i due italiani i cui cellulari risultavano spenti.