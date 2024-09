video suggerito

Giulia Cecchettin, al via oggi il processo a Filippo Turetta: rischia l’ergastolo Al via oggi a Venezia il processo a Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin: il 22enne, che non sarà presente in aula, rischia l’ergastolo. Tra i testimoni dell’accusa ci saranno il padre e la sorella della vittima, Gino ed Elena. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Manca poco all'inizio del processo a Filippo Turetta, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin: alle 09:30 prenderà il via la prima udienza in Corte d'Assise, all'interno della Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma, a Venezia. Il 22enne, attualmente detenuto nel carcere veronese di Montorio, non sarà presente in aula, come reso noto dal suo legale alcuni giorni fa. Al momento, all'esterno del Palazzo di Giustizia non c'è folla. Oggi ci sarà spazio solo per l'ammissione delle parti civili e per stilare il calendario.

Il giovane rischia l'ergastolo: i reati che gli vengono contestati sono quelli di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. Per questi capi di imputazione non è previsto il ricorso al rito abbreviato. I legali dell'imputato, gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, hanno confermato che non chiederanno per il loro assistito la perizia psichiatrica, tuttavia la Corte ha la facoltà di chiederla anche d'ufficio. E hanno chiesto che per la difesa del loro cliente venga ascoltato il solo medico legale di parte.

Tra i testimoni dell'accusa, invece, ci saranno il padre e la sorella di Giulia Cecchettin, Elena. Ma anche alcune amiche della ragazza, uccisa con 75 coltellate tra l'11 e il 12 novembre scorsi, prima che il suo corpo venisse ritrovato nei pressi del lago di Barcis una settimana dopo. Turetta, intanto, era fuggito in Germania, dove è stato infine fermato nei pressi di Lipsia e riportato in Italia.

Il padre di Giulia Cecchettin e il suo avvocato prima dell'udienza.

Pochi giorni fa la trasmissione di Rete 4 Quarto Grado aveva mostrato il video dell'interrogatorio del ragazzo, tenutosi a inizio dicembre in carcere. "Non avrei mai pensato di farle questo. Ho spento il suo cellulare, non riuscivo a trovarlo: ho provato a scuoterla… a urlarle, ma non rispondeva", ha raccontato il 22enne con lo sguardo fisso rivolto verso terra e lunghe pause tra una risposta e l'altra mentre ricordava gli attimi in cui ha ucciso Giulia.