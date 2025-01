Giovane precipita da hotel a Roccaraso e muore, era a evento di Forza Italia: “Ti saluto Silvio”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Attimi di apprensione a Roccaraso, famosa località sciistica in provincia de L'Aquila. Un giovane di 25 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un albergo dove è in corso un evento di Forza Italia alla presenza, tra gli altri, del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Le prime informazioni su cui stanno lavorando gli investigatori – stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti investigative – pare porterebbero nella direzione di un gesto volontario.

Sempre stando a quanto apprende Fanpage.it, il dramma si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 11 gennaio. Il giovane ha lasciato dei messaggi programmati sulla propria pagina Instagram: "Se a Latina non mi dedicate manco una via, m'arrabbio… Forza Italia, vi voglio bene tutti. Ricordatemi col sorriso. Grazie Antonio, ti saluto Silvio (con possibile riferimento a Silvio Berlusconi, ndr). Quando era in vita mi ‘proteggeva'. Lo farà anche ora". E poi ancora: "Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime". Infine il saluto ai suoi cari: "Nonna, sei una persona straordinaria e non meriti un nipote come me. Ti voglio bene e grazie per l'affetto. Solo per te avevo dubbi se farlo. Non volevo ci stessi male dopo nonno. Te lo saluterò con effetto, non vedo l'ora di incontrarlo".

Stando alle prime informazioni, il giovane sarebbe stato trasferito d'urgenza in ospedale a L'Aquila, dove era arrivato in codice rosso, in ambulanza, partita dall'ospedale di Castel di Sangro, perché per le difficili condizioni meteorologiche l'elicottero non poteva alzarsi in volo. Poi il decesso. Il ragazzo è un militante di Forza Italia. Il coordinatore di FI Nazario Pagano ha parlato di "un nostro militante ricoverato in ospedale per un incidente" e si è levato un applauso dalla sala.