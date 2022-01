Giovane mamma muore a 34 anni: stroncata da una meningite in 48 ore Una morte tragica e improvvisa quella di Aracy Chin Ching, la donna di 34 anni uccisa da una meningite fulminante in soli due giorni. Un mal di testa forte e la nausea, poi il trasporto in ospedale a Mestre dove è deceduta.

Un mal di testa improvviso e persistente, la corsa in ospedale e quel dolore che non andava via. Era una meningite e ha strappato alla vita in sole 48 ore Araci Eulizi Pico Chin Ching Vim, 34 anni, originaria del Mozambico e residente a Venezia col marito e la figlia di pochi anni. La donna ha iniziato a stare male la mattina del 30 dicembre a causa di un mal di testa che nonostante qualche medicinale da banco preso per curarlo non andava via.

A quel punto visto che il dolore era diventato persistente e insopportabile il marito, Matteo Tassetto, ha deciso di accompagnarla in ospedale dove, dopo essere stata visitata, è stata dimessa con una diagnosi di cefalea. Sottoposta a tampone è risultata anche negativa al Covid. Il giorno dopo però Araci ha continuato a stare male e a quel mal di testa si è associato anche una forte nausea che hanno spinto il marito a riaccompagnare la moglie in ospedale. Questa volta i medici l'hanno sottoposta a una risonanza e a diverse analisi che hanno fatto emergere la presenza del meningococco. Trasportata d'urgenza all'ospedale all'Angelo di Mestre, Araci è morta la mattina del 2 gennaio. Una meningite fulminante che ha ucciso la 34enne in soli due giorni.

Trasferitasi in Italia nel 201, Araci ha sposato il suo Matteo a settembre dello stesso anno, mentre a gennaio 2017 ha dato alla luce la loro bambina. Come riportato da Il Gazzettino, la donna aveva conosciuto il marito in Sudafrica dove aveva studiato e vissuto con la madre e si era laureata in agronomia. Matteo, ingegnere tecnico di grandi opere, che si era trasferito in quel paese per motivi di lavoro ha contribuito a costruire, lì, un viadotto nella zona prossima a Durban. I funerali di Araci si svolgeranno martedì 11 gennaio alle 15 sempre in chiesa a Campagna Lupia.