Giovane entra in una chiesa e tenta di rapire una bimba di 5 mesi alla mamma: denunciata Paura in una chiesa di Vercelli: una giovane ha cercato di rapire una bambina di 5 mesi dalle braccia della sua mamma. La donna ha poi fatto perdere le sue tracce ed è stata individuata poco dopo dalle forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attimi di panico in una chiesetta cittadina del centro di Vercelli, dove una giovane ha cercato di sottrarre a un'altra donna il passeggino con la sua bimba di 5 mesi.

Secondo quanto reso noto, la ragazza si sarebbe avvicinata alla mamma della piccola che era seduta su una delle panche e più volte avrebbe provato a sottrarle il passeggino sostenendo di essere lei la madre della bimba.

La donna, avendo notato l'insistenza della giovane sconosciuta, ha preso la bambina tra le braccia ed è uscita dalla chiesa per cercare aiuto. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine e provato a fermare la ragazza, che però è riuscita ad allontanarsi non vista.

I poliziotti intervenuti sul posto hanno iniziato subito le ricerche per risalire all'identità della giovane. Per rintracciarla, gli agenti si sono avvalsi della descrizione fornita dalla mamma della piccola, che è stata assistita da passanti e autorità. Quando è riuscita a calmarsi e riacquistare lucidità, ha tracciato un preciso identikit della ragazza che aveva cercato di portare via la neonata.

La giovane è stata rintracciata e fermata poco dopo dalle forze di polizia.