video suggerito

Giovane disperso a Terrasini, il meteo ostacola le ricerche in mare: droni sul posto per trovare Antonino Sono riprese anche oggi le ricerche di Antonino D’Amico, il giovane di 22 anni disperso in mare a Terrasini da tre giorni. Le condizioni del mare stanno rendendo complesse le ricerche del disperso. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ragazzo disperso in mare

Di Antonino D’Amico, il ragazzo di 22 anni disperso ormai da tre giorni in mare a Terrasini, non c’è ancora nessuna traccia. Le ricerche del giovane proseguono anche oggi, ma come già accaduto ieri le avverse condizioni meteo marine non consentono di effettuare le ricerche in mare da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e delle motovedette della Capitaneria di porto.

Attualmente dunque le ricerche sono in corso con l'ausilio degli elicotteri della polizia di Stato, della Guardia costiera, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza e vengono effettuate ricerche aeree con l'ausilio dei droni dei vigili del fuoco. In corso anche ricerche da parte della squadre a “terra”.

Sono state battute le insenature, ma non è stata trovata alcuna traccia del giovane di Partinico che sembra essere stato inghiottito nel nulla.

D'Amico è stato risucchiato mercoledì scorso da un'onda mentre si trovava sugli scogli insieme a un amico ventenne. I due ragazzi, stando a quanto ricostruito, si trovavano su una scogliera che si raggiunge attraverso una scalinata fra le rocce. Un’onda all’improvviso li ha travolti e trascinati in mare: l’amico è riuscito a salvarsi e chiamare i soccorritori, Antonino invece sarebbe stato trascinato in mare aperto, in un tratto dove già sotto la costa si raggiungono rapidamente profondità di circa 30 metri.

Sul luogo delle ricerche ci sono anche la mamma, la sorella e i tanti amici del giovane disperso. Il sindaco di Partinico Pietro Rao fa sapere di essere in contatto costante con il comandante della guardia costiera Laura Lucaioli che sta guidando le ricerche del disperso in mare: "I controlli si sono estesi fino al largo di Trappeto. In casi drammatici come questi ci si può affidare soltanto alla speranza e alla preghiera".