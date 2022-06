Gioca a nascondino durante la sagra, bimbo cade nella buca con braci ardenti: gravi ustioni agli arti La buca usata per gettare le braci provenienti dalle griglie. Al bimbo diagnosticate ustioni di secondo e terzo grado ai piedi e alle gambe fin sopra le ginocchia.

A cura di Antonio Palma

Quella che doveva essere una serata di allegria e spensieratezza con genitori e amichetti, durante una sagra di paese, si è trasformata in un incubo per un bambino veneto di 8 anni che è precipitato in una buca con le braci ardenti, rimanendo gravemente ustionato. Il drammatico e grave incidente si è consumato nei giorni scorsi a Legnaro, in provincia di Padova, dove erano in corso gli eventi previsti per la Festa del Cavallo.

Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo stava giocando a nascondino con altri amichetti coetanei correndo tra stand e tavolini, allestiti per la cena conclusiva tra collaboratori e volontari della Festa di paese, quando è avvenuto il fatto. Il bambino non si è accorto che sotto si lui si apriva una buca, ha messo i piede in fallo ed è precipitato nella fossa.

In realtà una piccola buca poco profonda da cui sarebbe uscito senza troppi sforzi ma in quel momento era piena di braci ardenti. La fossa, profonda circa 70 centimetri, infatti era usata dagli addetti per gettare le braci provenienti dalle griglie degli stand.

Immediatamente soccorso e tirato fuori proprio da un addetto alle griglie, il piccolo ha riportato ustioni gravi agli arti inferiori. Soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso pediatrico, è stato poi trasferito al centro “Grandi ustionati” dell’ospedale di Padova dove è stato subito sottoposto a intervento chirurgico per una parziale ricostruzione della pelle.

Il bimbo rimane ricoverato e la degenza si prevede lunga. I medici gli hanno diagnosticato ustioni di secondo e terzo grado ai piedi e alle gambe fin sopra le ginocchia.