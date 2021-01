in foto: Screen da Facebook.

Dramma a Grumo Appula, in provincia di Bari, dove un ragazzo di soli 15 anni, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, è morto dopo essere precipitato dall'ultimo piano di un pastificio abbandonato in fiamme. L'episodio è avvenuto ieri nella tarda serata, intorno alle 22. Le forze dell'ordine sono arrivate sul posto dopo la segnalazione di un incendio scoppiato nella torre dell'edificio, come testimoniano anche alcuni video circolati in rete, ma proprio lì, dopo aver sfondato un cancello, sull'asfalto alla base della torre hanno trovato il corpo senza vita dell'adolescente, che è deceduto sul colpo. Al momento sono ancora in corso le indagini: per gli inquirenti il ragazzo sarebbe caduto dall'ultimo piano della struttura alta circa 50 metri, dove erano stati accesi dei cartoni che hanno preso fuoco.

Non è chiaro se si tratti di un caso di un suicidio o di un incidente, per questo i carabinieri di Modugno con la Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Bari, coordinati dal pm di turno Marcello Barbanente sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo, non escludendo nessuna pista. È probabile che la vittima sia precipitata per sfuggire alle fiamme, ma non si sa ancora se fosse in compagnia o se fosse da solo. Al momento, però, non sembrano esserci responsabilità di terze persone. I primi riscontri delle indagini hanno comunqe escluso l'ipotesi iniziale di un gioco tra ragazzi finito male. I vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme, all'ultimo piano, hanno trovato alcuni oggetti personali del 15enne. In corso anche gli accertamenti del medico legale, Antonio Di Donno.