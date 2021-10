Giallo Caronia, Daniele Mondello pubblica le foto dei pantaloni di Gioele: “Sono crivellati di buchi” Attraverso un post condiviso sul proprio profilo Facebook, Daniele Mondello, il papà del piccolo Gioele, ha postato le foto dei pantaloncini indossati dal figlio il giorno in cui è stato ritrovato nelle campagne di Caronia. “Il pantaloncino di Gioele è crivellato di buchi (ne ho contati 14). Sul suo corpo: un ciuffo di peli di cane (non identificato). A voi le conclusioni”, scrive l’uomo che da sempre si oppone all’ipotesi di omicidio-suicidio e alla richiesta di archiviazione da parte della procura.

A cura di Chiara Ammendola

Sono "crivellati" di buchi i pantaloncini di Gioele, 14 in tutto. Utilizza questo termine Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà del piccolo, scomparsi ad agosto dello scorso anno e ritrovati cadaveri dopo poco nelle campagne di Caronia, in Sicilia. In un post pubblicato sul proprio profilo Facebook scrive: "Oggi siamo andati al tribunale di Patti per ritirare – a pagamento- l'ennesimo CD. Nell'immagine: pantaloncino di Gioele, crivellato di buchi (ne ho contati 14). Sul suo corpo: un ciuffo di peli di cane (non identificato). A voi le conclusioni". E poi la foto dei pantaloncini che il figlio Gioele indossava quando è stato ritrovato e i cui segni indicherebbero una conclusione diversa rispetto a quella alla quale è giunta invece la procura secondo cui si sia trattato di omicidio-suicidio. Lo scorso luglio il Procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo ha per questo presentato richiesta di archiviazione. "Mia moglie Viviana Parisi non ha ucciso Gioele", ha sempre affermato Daniele Mondello che si è opposto alla richiesta di archiviazione. I familiari della dj 43enne infatti contestano la tesi dell'accusa secondo cui Viviana dopo un incidente in galleria, sull'Autostrada Messina-Palermo, sarebbe prima scappata nei boschi e poi avrebbe ucciso il figlio Giole, di 4 anni, prima di suicidarsi lanciandosi da un traliccio.

"Ci sono tante stranezze in questa vicenda che vengono riportate anche dai consulenti del pm – aveva spiegato l'avvocato di Daniele Mondello – ad esempio, il luogo in cui è stato trovato il corpo della signora Viviana è una zona boschiva abbastanza silenziosa. Perché sono stati fatti sopralluoghi, sia di giorno che di notte, ed era possibile udire il rumore di persone e animali che stavano a distanza anche di 100 metri". L'avvocato di Daniele Mondello menziona poi la perizia psicologica, chiamata ‘autopsia psicologica' fatta sulla donna, che aveva problemi psichiatrici. "Il consulente Massimo Picozzi – dice si basa su quattro dichiarazioni e non tiene conto di un dato: che prima dell'incidente, la signora si era fermata a Sant'Agata per chiedere informazioni per acquistare delle scarpe al bambino. E la testimone ha detto di non avere riscontrato nessuna problematicità nella signora Viviana. Una donna che vuole uccidere il figlio e poi suicidarsi si ferma per chiedere il prezzo di un paio di scarpe?". E poi ricorda che "per quanto riguarda la morte del bambino la Procura non è in grado di accertare la causa di morte di Gioele. Fanno ipotesi, in termini di possibilità astratta. Dicono che può essere stato ucciso o che ha avuto un malore".

"Adesso hanno deciso di chiudere le indagini e di fermare tutto, dando a questa terribile storia un finale sbagliato – ha concluso Daniele Mondello -. Ma non mi fermo, non riesco ad accettare nulla di tutto questo. A distanza di un anno non riesco ad accettare come sia cambiato tutto in pochi istanti. Oggi è esattamente un anno che tutto è cambiato ed è anche il compleanno di mia mamma, alla quale voglio fare tanti auguri e ringraziarla per essermi stata vicino sempre ed in ogni istante. Voglio dire grazie a chiunque in questi mesi ha dimostrato affetto nei confronti di Viviana, Gioele e me. E voglio dire una cosa a voi amori miei: non mi fermo qui, non accetto che rimangano degli interrogativi su cosa è realmente accaduto. Io spero di morire presto e di unirmi a voi. Ma finché sono vivo andrò avanti con la mia battaglia per la verità.Senza verità non può esserci giustizia. Siete la mia vita e rimarrete sempre la mia famiglia".