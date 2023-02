Giallo a Rimini, trovato cadavere di donna in mezzo alla neve sulla spiaggia: indagini in corso Il cadavere di una donna è stato scoperto in mezzo alla neve su una spiaggia a Rimini. Indagini in corso: ad una prima analisi il corpo non presenterebbe segni di violenza.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Rimini, dove questa mattina è stato rinvenuto un cadavere in mezzo alla neve sulla spiaggia. Da una prima analisi, apparterebbe ad una donna sui trent'anni e il corpo non mostrerebbe segni di violenza. Indossava abiti scuri.

La scoperta è stata fatta all’altezza del bagno "Bela Burdela", in viale San Salvador a Torre Pedrera da un passante che ha dato l'allarme. Il cadavere si trovava quasi a riva.

Sul posto questa mattina alle 8 circa è intervenuta la polizia con il personale delle Volanti, Squadra Mobile e polizia scientifica per raggiungere la spiaggia e mettersi al lavoro sul ritrovamento per fare luce sulle cause della morte. Al momento nessuna pista è esclusa e il condizionale è d'obbligo.

Gi inquirenti, anche guardando nei database delle persone scomparse, sono riusciti a identificare la vittima. Si tratta di una trentaseienne di origini romene scomparsa da alcune ore. Era alloggiata in un residence della zona. Secondo le indagini della Squadra Mobile della Questura di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il decesso potrebbe essersi verificato verso le 6 di questa mattina.

Inoltre stando agli accertamenti del medico legale la morte potrebbe essere stata per annegamento, poi il mare avrebbe portato a riva il cadavere. Il sospetto degli inquirenti è che si sia trattato di un gesto volontario, visto che non vi sono segni evidenti di violenza ma la Procura ha deciso di dare l'incarico per l'autopsia

Gli agenti stanno ascoltando al momento alcune persone della zona e stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza degli hotel che affacciano sul luogo del ritrovamento.