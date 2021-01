in foto: Immagine di repertorio.

Macabra scoperta sulla spiaggia di Marina di Massa, in Toscana. Stando a quanto riporta la stampa locale, un cadavere di donna in stato di decomposizione sarebbe stato rinvenuto questa mattina sul bagnasciuga. È possibile che il corpo si stato trascinato a riva, di fronte allo stabilimento balneare Sirena, dalle onde del mare. A lanciare l'allarme intorno alle 08:30 di oggi, sabato 23 gennaio, è stato un passante che sta facendo una passeggiata. Indagini sono in corso per cercare di dare un nome e un volto al cadavere. Al momento, infatti, non è ancora stata ricostruita l'identità della donna e si stanno vagliando le varie denunce di scomparsa in Toscana e in Liguria.

Ad una prima analisi la donna avrebbe un'apparente età tra i 40 e i 50 anni. Indossava solo un reggiseno e un paio di scarpe e non presenterebbe segni di violenze o colluttazione. Sul posto polizia di Stato, capitaneria di porto e Municipale. "Si tratta di una donna – ha precisato il vice questore Alessandro Asturano – che potrebbe avere intorno ai 50 anni, indossava solo un reggiseno e un paio di scarpe da ginnastica. Abbiamo fatto disporre gli accertamenti legali e stiamo attendendo l'autopsia. Da una prima analisi, che però va tutta verificata, non sembrerebbe essere deceduta da molto tempo e stiamo anche controllando la banca dati per poter in qualche modo risalire alla sua identità". Del ritrovamento è stata avvertita anche la Procura. Gli inquirenti stanno al momento lasciando aperte tutte le ipotesi, ma la più accreditata è che la morte della donna risalga ad alcuni giorni fa e che la piena del Magra a seguito delle piogge incessanti di questi giorni abbia trasportato il corpo, trascinato dalle correnti, fino al litorale di Marina di Carrara.