Giallo a Foggia, cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in un casolare: indagini in corso Macabra scoperta in un casolare abbandonato nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia: è stato rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Sarà eseguita l'autopsia.

A cura di Ida Artiaco

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato nella serata di ieri in un casolare abbandonato nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, in contrada Mezzana Grande. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione al 112, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli, in particolare sull'identità della vittima.

A quanto si appende sarà eseguita l'autopsia per risalire alle cause del decesso, che potrebbero essere anche naturali. Ma il condizionale è d'obbligo. Accanto allo stabile sono stati rinvenute due auto, probabilmente rubate e in fase di smontaggio.

Solo il 12 marzo scorso sempre a Foggia è stato trovato il cadavere di una donna di 70 anni nella sua abitazione sempre in avanzato stato di decomposizione. Era stata un'amica della donna a segnalare alle autorità che qualcosa non andava. Da tempo cercava di mettersi in contatto con la sua conoscente, ma quest'ultima non le rispondeva mai.

Così, dopo la segnalazione al numero di emergenza 113, è intervenuta la polizia, che ha fatto la drammatica scoperta nello stabile di Viale Virgilio. Sarebbe deceduta da circa due mesi e da una prima ispezione cadaverica non sarebbero emersi segni di violenza. Quindi in questo caso si tratterebbe di una morte naturale.