Giallo a Cagliari, marito e moglie trovati morti in casa l’uno vicino all’altro: l’allarme lanciato dal figlio Si indaga a Cagliari per scoprire la causa della morte di Luigi Gulisano, 79 anni, e della moglie Marisa Dessì, 82, trovati senza vita dal figlio nella loro casa al Quartiere del Sole. Disposta l’autopsia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Cagliari, dove nelle scorse ore i corpi senza vita di due coniugi sono stati ritrovati nella loro abitazione in via Ghibli al Quartiere del Sole. Le vittime sono Luigi Gulisano, 79 anni originario della provincia di Catania e agente di commercio in pensione, e Marisa Dessì, cagliaritana, di tre anni più grande.

A dare l'allarme è stato il figlio della coppia, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, hanno trovato i cadaveri dei due l'uno accanto all'altra sul pavimento della stanza che veniva utilizzata come studio. Inutile l'intervento del 118.

Dopo il primo accertamento effettuato dal medico legale Roberto Demontis e quelli effettuati dai carabinieri si esclude una causa violenta o un'azione da parte di terzi, anche perché in casa non sono stati trovati segni di intrusione, ma resta il mistero su cosa abbia provocato la morte dei coniugi. Il magistrato Rossana Allieri ha disposto l'autopsia per rispondere ai dubbi sui decessi. Tra le piste seguite, c'è l'ipotesi del malore, che potrebbe aver colpito uno dei due provocando il collasso dell'altro nel tentativo di soccorrerlo, o anche quella dell'avvelenamento da cibo che dovranno essere indagate. L'abitazione della coppia è stata intanto posta sotto sequestro mentre tutto gli abitanti del quartiere, dove Gulisano e la moglie erano molto conosciuti, sono sotto choc.