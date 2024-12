video suggerito

Genova, 19enne perde una mano a causa dell’esplosione di un petardo È accaduto poco dopo la mezzanotte di oggi a Campomorone, in provincia di Genova. Il ragazzo ha riportato anche diverse ustioni e un trauma facciale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grave incidente è avvenuto la notte della vigilia di Natale a Campomorone, in provincia di Genova: a causa dell'esplosione di un petardo infatti un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito. È accaduto poco dopo la mezzanotte in piazza Marconi, nel pieno centro del paese. Sul posto sono accorsi i militi della Croce Bianca di Mignanego insieme all’automedica del 118 di Genova e ai carabinieri.

Il giovanissimo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso con diverse ustioni, un trauma facciale e soprattutto gravissime lesioni alla mano che ne hanno determinato l’amputazione permanente. Dopo l’incidente la zona è stata transennata per effettuare i necessari rilievi e consentire i soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per capire la dinamica dell’accaduto; andrà verificato, in particolare, se quello esploso era un petardo legale oppure illegale, e in quest'ultimo caso anche dove il 19enne se lo fosse procurato.

A poche ore di distanza dall'incidente verificatosi in Liguria un altro è avvenuto a Vercelli, dove un 13enne è rimasto gravemente ferito a una mano a causa dello scoppio di un petardo ‘fatto in casa' ed è stato operato per il salvataggio del pollice. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, poi, data l'entità della lesione, trasferito d'urgenza il Centro di Riferimento Regionale del Maria Vittoria di Torino (diretto da Giorgio Merlino) dove è stato sottoposto a un intervento ricostruttivo microchirurgico effettuato dai chirurghi plastici Ezio Gangemi e Fulvio Nicoló.